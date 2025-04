Yanina Latorre expuso a Wanda Nara con una foto de antes de las cirugías: “Uno no es feo, es pobre”

De un tiempo a esta parte, y a medida que el Wanda Gate fue avanzando y sacando a la luz internas del matrimonio que alguna vez tuvieron la empresaria mediática y Mauro Icardi, la panelista de LAM y conductora de SQP dio detalles exclusivos y aportó datos importantes que hacen a la causa judicial que lleva adelante la ex pareja.

Y es en ese rol de informar que Yanina Latorre dejó en claro que no se vende ni juega a favor de ninguna de las partes. Por el contrario, a diferencia de otros colegas que trabajan en los medios, la angelita no tuvo compasión para con Wanda Nara y en más de una oportunidad la destrozó.



Sin ir más lejos, fue la esposa de Diego Latorre quien dio la primicia de que el día del escándalo en el Chateau Libertador entre el futbolista y la ex conductora de Bake Off ésta última estaba recientemente operada ya que se había sometido a una serie de retoques estéticos.

Asimismo, dejando en claro que disidente con Wanda y que ella siempre priorizaría el cuidado y resguardo de los hijos en lugar de exponerlos tanto, las diferencias entre la mediática y Yanina cada vez son más. Y fue a raíz de este enfrentamiento que la flamante conductora de América se burló de la situación con un polémico posteo.

YANINA LA MATO A WANDA

El lunes 31 de marzo Latorre sorprendió a su comunidad virtual con una foto retro que subió a Twitter. En la misma, que data del 2013, aparece abrazada a Nara, quien luce muy distinta a la actual, en algún momento que coincidieron en un reconocido y exclusivo restó de Costanera.

“Festejando con Wandita en Gardiner. En algún momento nos quisimos”, tipeó la columnista de LAM generando todo tipo de comentarios ya que la ex de Mauro Icardi es otra. “¿Cómo la vas a exponer después de tremenda transformación?”, “¿Quién le hizo la carita?”, escribieron sus seguidores.

Lejos de detenerse, los internautas de la X no podían creer el gran cambio estético de Nara y siguieron: “Antes de la mil y una cirugía”, “Es otra persona”, “Uno no es feo, es pobre”, “Qué falta de aceptación que tiene sobre ella misma”, “La mataste con la foto”, “Si no te odiaba, ahora lo hará”.

