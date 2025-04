Valentín Yan, el nieto de Cris Morena, cumplió su sueño y debutó como piloto profesional en el TC 2000

Valentín Yan, el nieto de Cris Morena, cumplió su máximo sueño de la infancia. A diferencia de sus dos hermanos, el joven de 21 años se volcó al mundo del automovilismo y debutó este fin de semana en el Turismo Carretera 2000.

El hijo de Romina Yan y Darío Giordano alcanzó su objetivo de convertirse en piloto profesional y no solo deslumbró en su primera competencia sino que además recibió todo el apoyo de su abuelo, Gustavo Yankelevich, que lo acompañó al evento.

Valentín representó al equipo Axion Energy Sport en su debut que tuvo lugar en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén. El nieto de la exitosa productora se destacó en la carrera y finalizó en la sexta posición entre dieciséis competidores.

El debut del joven en la competencia contó con el apoyo de su abuelo, Gustavo Yankelevich quien no dudó en festejar el logro del joven. El actor Nicolás Vázquez no se quiso perder el debut, ya que el actor es muy cercano a la familia.

“Este fin de semana viví un sueño. El comienzo de una carrera que vengo construyendo con mucha dedicación y un profundo amor por este deporte”, dijo Valentín Giordano sobre su debut como piloto profesional en el TC 2000.

Valentín Yan sobre su pasión por el automovilismo

Hace unos meses, el joven de 21 años causó sorpresa al contar públicamente a qué se dedica. A diferencia de sus dos hermanos, Azul y Franco, él dejó de lado el camino artístico de su familia y encontró su rumbo en el automovilismo. “Me enseñaron a manejar desde muy chico y en ese momento fue cuando me di cuenta de que esto iba a ser mi pasión y mi amor por el resto de mi vida”, había dicho en una nota para Carburando

Valentín también había contado que fue Gustavo Yankelevich quien lo ayudó a debutar en karting: “Yo estaba en un momento de mi vida en el que no sabía qué hacer, estaba estudiando, pero no me terminaba de gustar. La idea de ser piloto la había dejado de lado porque siempre la vi muy lejana y pensaba que no le iba a agarrar nunca el ritmo. Pero mi abuelo me bancó y gracias a él pude arrancar a correr”.

Si bien creció rodeado de sets de grabación, recientemente explicó por qué no quiso seguir ese camino. “Hice comedia musical cuando era más chico pero nunca me gustó, siempre la pasé mal con el tema de la vergüenza y esas cosas, entonces nunca me llamó la atención actuar”, indicó. Sobre su carrera como deportista, había manifestado: “Me lo tomo muy en serio, entreno mucho para esto y siempre voy a trabajar para ser campeón”.

Fuente: TN