Reintegro a pasivos por medicamentos: operará para haberes menores a 2,5 millones de pesos

Desde este mes, los jubilados y pensionados provinciales y de cajas municipales que excedan en la compra de medicamentos el 5% de su haber verán compensada la diferencia a través de un reintegro que hará el IAPOS de manera automática. De ese modo, los pasivos sólo destinarán el porcentaje citado de sus ingresos a la compra de remedios.

El anuncio había sido formulado el fin de semana por el gobernador Maximiliano Pullaro. Este martes, el ministro de Economía, Pablo Olivares, detalló el mecanismo y precisó – por ejemplo- que los jubilados que podrán acceder al beneficio no deberán superar con su haber los 2,5 millones de pesos por mes.

Consultado por El Litoral, el funcionario dijo que la medida implicará una erogación mensual "de entre 120 y 130 millones de pesos" para una obra social que posee un presupuesto anual de "40 mil millones". Se estima que los beneficiarios serán unos 81 mil jubilados y 24 mil pensionados.

Los medicamentos a cubrir serán esencialmente ambulatorios ya que los de alto costo o crónicos son cubiertos por Iapos en un ciento por ciento.

Eficiencia Vs. Ajuste

Con un concepto netamente político, Olivares contrapuso el valor de la "eficiencia" al impacto de un "ajuste", en una alusión tácita a la "motosierra" que opera a nivel nacional.

"Esto es posible gracias a la eficiencia que la tenemos como eje de trabajo – dijo el ministro- y que permite dar más prestaciones con menos o con los mismos recursos. Porque el objetivo de la eficiencia no es que el dinero quede en la caja del IAPOS y mucho menos dentro de una cuenta de la provincia. Por el contrario – planteó-; el objetivo es que esto permita mejores servicios e incrementar las prestaciones. Ésa es la diferencia, justamente, entre la eficiencia y el ajuste. El ajuste es achicar prestaciones; es reducir los montos de gastos, pero ajustando prestaciones. La eficiencia, por el contrario, es mantener las prestaciones o incrementarlas haciendo un uso más racional de los recursos", sentenció.

Procedimiento

Respecto de cómo operará en la práctica el beneficio, Olivares insistió en resaltar que será de manera automática. "El jubilado afiliado no tiene que hacer ningún trámite – sostuvo- porque IAPOS puede determinar a quiénes les corresponde y en qué momento va a tener que reintegrarse el dinero".

Según explicó, la obra social "tiene, por un lado, el dato preciso afiliado por afiliado con cada uno de los consumos de medicamentos que fueron dispensados en farmacias, cuál es el precio que paga la obra social y el copago que realiza a la farmacia".

En paralelo, cuenta con la información de la Caja de Jubilaciones que permite un cruce de datos sobre la base de los haberes que perciben los pasivos. "De esa comparación surgirá si se ha excedido el 5%; se va a determinar ese monto a transferir y se le va a acreditar directamente a la CBU que tiene el jubilado. También tenemos esa información – aclaró Olivares- porque pagamos los haberes a través de cuentas bancarias".

En tal sentido, el funcionario enfatizó que "no se le va a cargar al afiliado la necesidad de hacer ningún trámite ni de tener que pedir ningún comprobante adicional. No se requiere de un trámite ni presencial ni virtual", reiteró.

