Rúben Amorim reveló el verdadero problema de Garnacho en el Manchester United: “No toma la mejor decisión”

En la vuelta de la Premier League tras la fecha FIFA, parece que nada ha cambiado; Manchester United volvió a perder, lo hizo por 1-0 en su vista al Nottingham Forest, que con el gol de Anthony Elanga se afirma en el tercer puesto de la clasificación. Y claro, luego del encuentro volvieron a encenderse los cuestionamientos a los futbolistas y Alejandro Garnacho fue uno de los señalados.

Y es que Garnacho no tuvo su mejor partido en los Red Devils ante el Forest, con varias jugadas mal finalizadas que irritaron a fanáticos, periodistas y hasta a su propio entrenador. El extremo argentino quedó aún más expuesto con el partido que hizo Elanga, a quien el United dejó ir para mantener a Garnacho.

Rúben Amorim habló sobre Garnacho después del partido, y admitió que lo intentó, a veces demasiado, aunque destacó su ética de trabajo y el esfuerzo para volver y ayudar en la defensa al resto de sus compañeros, algo que le había pedido que mejore. “A veces no toma la mejor decisión, pero eso no creo que le haya pasado únicamente a él hoy“, afirmó Amorim.

“Lo está intentando”, aseguró el entrenador del United en su respuesta cuando le preguntaron por Garnacho. “A veces tienes días donde haces todo bien pero en el tercio final no, y es algo que puede pasar”, señaló. “Eso pasa, lo importante era que cuando tuviera que volver [a defender] lo hiciera, y lo hizo.”

Garnacho no estuvo fino vs. Nottingham Forest

Las estadísticas hablan por sí solas y el partido de Garnacho vs. Nottingham Forest habla de muchos intentos frustrados. El delantero argentino intentó tres tiros al arco, los tres fueron tapados por la defensa.

Intentó seis regates mano a mano, sólo en dos ocasiones logró ganar el duelo, tiró siete centros, pero ninguno conectó con un compañero de ataque, y sólo ganó 4 de 13 duelos por pelotas divididas.

Esta temporada Garnacho acumula 4 goles y 1 asistencia en Premier League para un Manchester United que marcha décimo tercero, mientras que su rival de turno y ex compañero, Anthony Elanga, ha convertido 6 goles y repartido 8 asistencias para el Forest, uno de los animadores de la competición.

