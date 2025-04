“Es uno de los mejores”: Messi volverá a verse con Lloris tras la final del Mundial de Qatar

Se viene partidazo en la CONCACHAMPIONS. Inter Miami de Lionel Andrés Messi se mide con LAFC por los cuartos de final de un certamen donde los dirigidos por Javier Mascherano se encuentran invictos. Partido de carácter global en una MLS donde La Pulga se volverá a ver con un viejo conocido. Hugo Lloris, primer gran obstáculo de los de California en lo que supondrá el reencuentro de los capitanes de la última final de la Copa del Mundo de selecciones de la FIFA. Admiración total del galo a quien le quitó el bicampeonato.

Lloris se ha convertido en la cara del LAFC. La joven franquicia sueña con títulos internacionales en la previa de unos cuartos de final donde hubo tiempo para hablar en conferencia de prensa, así como en charla con La Nación, de la rivalidad que Hugo tiene con Messi tanto a nivel de clubes como en el plano internacional. Se vieron las caras en Rusia 2018, en Doha y en medio del ascenso de Kylian Mbappé a la élite. El ex Tottenham se deshace en elogios a su gran verdugo de Qatar 2022.

“¿Mbappé es similar a Messi? No, Messi es único. Es absolutamente imposible compararlo con alguien…Tengo mucha admiración por Leo. Para mí, está en la cima de la lista de los mejores jugadores, sin duda. Soy de la generación que pudo verlo y jugar contra él…No creo que veamos a otro jugador de este nivel. Es capaz de marcar la diferencia en cualquier momento…Estoy orgulloso de ser parte de esta generación. Ha aportado mucho al fútbol y le tengo un gran respeto”, empezaba Lloris alrededor de sus choques con Messi. Fueron seis partidos, solo una victoria para el galo por 4-3 en 2018 y un total de 5 goles para Lionel como estadística general.

La realidad es que Lloris se rinde a Messi a pesar de lo ocurrido en Doha. Incluso dejó en claro le espera para el 2026 donde Hugo no dirá presente con Le Bleus. Considera que pese a sus 37 años, es inamovible de la Albiceleste: “No veo a Argentina sin Messi en el próximo Mundial. Creo que será con Messi. Todavía juega y disfruta del fútbol. Es su decisión, pero por supuesto queremos seguir viéndolo jugar. Tengo mucha admiración por Leo. Para mí, está en la cima de la lista de los mejores jugadores, sin duda. Soy de la generación que pudo verlo y jugar contra Leo”.

La ida llegará en California y dentro de una semana todo se define en La Florida. En cuanto al resto de participantes se refiere, las series sorteadas dejan un cuadro con América vs. Cruz Azul, Pumas vs Vancouver Whitecaps y Tigres ante LA Galaxy como campeón de la MLS. Messi vs. Lloris, primer reencuentro tras el 18 de diciembre del año 2022 en Doha.

Lloris espera por Griezmann en la MLS

El futuro de Antoine se decidirá en unas semanas. Medios como MARCA o Relevo son claros alrededor de una MLS detrás de Griezmann en todos los sentidos. La gloria del Atlético de Madrid tiene vía libre para unirse a LAFC con Lloris u Olivier Giroud en Los Ángeles tanto en verano del 2025 como en el 2026.

Los números de Lloris

A sus 38 años la gloria de la selección francesa goza de una nueva vida en la MLS y donde busca éxitos de peso en LAFC. Niza, Lyon, Tottenham y ahora Los Ángeles han sido sus casos a lo largo de 735 batallas oficiales donde apenas ha recibido 806 tantos. Copa de Francia 2012 con la respectiva Supercopa de dicho año y la Copa de los Estados Unidos del 2024 en Estados Unidos, su palmarés junto a éxitos como Rusia 2018 y la UEFA Nations League del 2021.

