Sergio Massa se metió en la interna peronista y pidió dejar de lado los egos: «La división es la garantía del éxito de Milei»

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se metió en la interna peronista entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, quienes presentarán sus listas por separado en las próximas elecciones legislativas. Esto le hace ruido al excandidato a presidente que desde San Fernando, en un encuentro íntimo con sus compañeros de espacio, lanzó un contundente mensaje: «La división es la garantía del éxito de Milei«.

En este mismo sentido, el ex intendente de Tigre sostuvo que si el Partido Justicialista (PJ) no alcanza un acuerdo entre sus dirigentes, «la sociedad no nos lo va a perdonar» que no hayan tenido la «generosidad» de hacer acuerdos y de brindar una alternativa firme al Gobierno de Javier Milei.

«La primera responsabilidad es construir y garantizar unidad. Mientras la sociedad espera que seamos los que proponemos alternativas, los que construimos esperanza, los que damos debate para renovarnos y asumir nuestros errores, estamos en un debate electoral, de táctica electoral, ni siquiera en una discusión de propuesta electoral alternativa», señaló Sergio Massa.

En este mismo sentido, sostuvo que «eso nos daña enormemente en la confianza de los que esperan de nosotros firmeza, claridad, transparencia en nuestra propuesta, un rol firme en el rechazo de las políticas de este gobierno y un rol propositivo, eso no está y entonces, si no entendemos que tenemos tener un rol de protagonismo en ese sendero, estamos en un problema«.

El pedido de Sergio Massa al peronismo

Por último, y en un tono más contundente, el excandidato a presidente planteó: «Yo no sé si es con concurrencia o desdoblamiento posterior o anterior, antes de esto hay que resolver un paso previo: ¿hay o no hay vocación política de construir algo colectivo?¿Es en unidad o no? ¿Es representante de un sistema de valores distinto al de este gobierno? ¿si o no? Después discutamos la táctica», pidió.

«El momento del país amerita que no haya vanidades, egos, ni caprichos. Y que tengamos todos una posición de estar dispuestos a ceder y estar dispuestos a tender la mesa para tratar de acercar siempre las partes», completó el dirigente del Frente Renovador.

Con información de www.elintransigente.com