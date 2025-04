Clara García: "Hay que esforzarse para lograr los mayores consensos posibles para la futura Constitución"

La dirigente socialista Clara García fue reelecta presidenta de la Cámara de Diputados en el Preparatoria de abril, tal vez la última en esa etapa del año, debido a que uno de los cambios en la Constitución será iniciar años el año parlamentario. En diálogo con El Litoral plantea los desafíos por delante, especialmente ante sectores que apuestas a la antipolítica.

—Fue reelecta presidenta de la Cámara por amplia mayoría y reivindicando la política. ¿Cuál es el planteo de este año parlamentario, año que va a estar atravesada la política no solo por la Legislatura sino también por la reforma constitucional?

—Es un mensaje muy fuerte el que estamos dando a la sociedad desde tres fuerzas políticas. Yo, referente del Partido Socialista desde hace casi 40 años; José Corral lo es de la Unión Cívica Radical y Sonia Martorano del Partido Justicialista. Conformando distintas fuerzas políticas hemos podido convivir de una manera armónica, no exenta de miradas diferentes, pero sí con una vocación de encontrar los puntos en común y es la tercera votación que mantenemos esta mesa directiva. Fuimos elegidos apenas iniciamos la gestión en diciembre del 2023, luego en mayo 2024 y ahora en mayo del 2025.

La elección habla de una madurez y de un respeto político que también se vio reflejado en la tarea que tuvimos, en la cantidad y en la calidad de leyes que votamos. Digo cantidad porque ha sido el mayor número que se ha votado en los últimos años; después cuando digo calidad hablo del contenido porque han sido leyes estructurales, fuertes, indispensables para llevar adelante una gestión de gobierno y un cambio potente, pero también de calidad parlamentaria. El 75% de las leyes fueron votadas por unanimidad y una grandísima mayoría por una cantidad de votos que excede el mínimo o los votos que tenemos como Unidos.

Esta mesa directiva ha dado un mensaje de seriedad, de respeto desde la política hacia la gente. Sin descuidar, por supuesto, estar alerta a un clima en el cual más que nunca la ciudadanía pide respuestas.

El año parlamentario que empieza la semana próxima va a estar teñido de la reforma constitucional porque muchos de los diputados y diputadas conforman la convención reformista. Es muy probable que esta casa (la Cámara de Diputados) sea también centro activo de las discusiones, ocasionalmente de las votaciones. Vamos a estar muy, pero muy preparados. Vamos a tener como dos niveles de trabajo: el nivel del día a día, del presente, de las leyes y un nivel de futuro que es el de la creación de una Constitución nueva, una ley de leyes madre nueva.

—El año parlamentario que termina tuvo muchos proyectos de fuerte discusión: reforma previsional, reforma del Poder Judicial, ley de necesidad de la reforma constitucional, leyes sobre seguridad pública.

—Han sido cambios estructurales. Por supuesto que todas las leyes tienen su valor. A veces hay algunas voces peyorativas respecto a leyes que tienen que ver con una localidad o con una actividad en una localidad pequeña. Sin embargo, para muchas de esas comunas, municipios pequeños, hay algunas decisiones que son un cambio de vida. También tenemos que pensar que hay ciudadanos, santafesinos, santafesinas, aún en los lugares más pequeños.

Las leyes son importantes todas, pero en este último año parlamentario votamos cambios estructurales importantes que que permitieron una gestión de gobierno que a todas luces se advierte cambios en la seguridad, en la inversión en obra pública, en los proyectos sociales que han venido acompañando el retiro del gobierno nacional y aquí está Santa Fe presente junto a la gente. Nos sentimos orgullosos de esas leyes.

—¿Qué reflexión le merece que apenas el 55% del electorado concurrió a votar en la reforma constitucional?

—Creo que es un clima de época donde hemos advertido primero, que muchas personas que no solo no vienen de la política, sino que la critican duramente son quienes la gente democráticamente ha elegido. Es un gran mensaje. Es el mensaje de que, fundamentalmente a nivel nacional, hay muchos aspectos en los cuales la política no dio respuesta, porque no fue eficiente en la gestión, porque no fue transparente en el manejo de los recursos, porque no tuvo una escucha activa de lo que la gente decía. Siento que esa respuesta hay que escucharla. Hay un clima época que induce a la no participación política y es el desafío que tenemos quienes sí confiamos en esta herramienta que cuando se utiliza bien, cuando hay responsabilidad, honestidad, trabajo en equipo, es muy transformadora.

—La elección de convencionales la ha ganado Unidos y el socialismo forma parte de la coalición.

—Ha sido una elección donde de fórmula Unidos salió victoriosa. Uno ve la pintura de colores de toda la provincia y Unidos ha tenido un mayoritario apoyo de la gente. Por supuesto que las elecciones legislativas tienen siempre una mayor dispersión. La gente se ve como más libre de tomar decisiones que cuando son cargos ejecutivos y focaliza en menos candidatos o candidatas. En lo legislativo se ve más tranquila en tomar decisiones que son de una paleta de colores todas muy diferentes. Los números hacen que estemos muy cerca de aquellos votos que se necesitan para la reforma.

Así como me siento orgullosa como presidenta de esta Cámara de que las leyes que aquí votamos en su grandísima mayoría lo fueron, o por unanimidad o por mayorías agravadas, aunque no se requiriera, ojalá en la Constitución pase lo mism; no me contentaría con decir tenemos los votos. Hay que esforzarse en que la mayor cantidad de decisiones se tomen por consensos más amplios, por opiniones más diversas, por miradas críticas que sumen y que enriquezcan.

—¿La dirigencia santafesina está en condiciones de buscar esos acuerdos?

—Espero que sí. Hemos tenido una muy buena convivencia en esta cámara; espero, creo sí, que puede reflejarse.

—Este jueves si dio un hecho extraño que un sector político (Somos Vida y Familia) haya decidido no votar la mesa directiva porque dicen no hay diálogo. ¿Cómo toma esa decisión? ¿Sorprendió?

—Sí sorprende. Cuando una ejerce una función, al menos es lo que a mí me pasa, lo hago con la mayor de las responsabilidades y estoy segura que trabajamos por un buen diálogo. ¿Qué siempre se puede hacer mejor? Por supuesto que sí.

—Parece que este 1 de Mayo será el último de apertura de sesiones y la Preparatoria de abril también sería la última.

—Es verdad. Me ha tocado hacer historia como primera mujer presidenta de la Cámara, hoy lo citaron y también me tocará hacer también la última elegida en abril.

