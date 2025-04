El particular dato que mantiene al Atlético de Madrid con esperanzas en LaLiga

El Atlético de Madrid se ha ganado a pulso la fama de ser un equipo que nunca se rinde. Y la temporada 2024/2025 es la prueba cabal de cómo el conjunto dirigido por Diego Simeone no baja los brazos hasta que el árbitro pite el final, marcando ya 17 goles en los instantes finales entre sus compromisos por LaLiga, la Copa del Rey y la UEFA Champions League.

El último ejemplo de esta tendencia fue el 2 a 1 que se llevó del Ramón Sánchez Pizjuán, en la victoria sobre el Sevilla. Pablo Barrios, remató dentro del área cuando se desarrollaban 3 minutos de los 6 agregados. De esta manera, el Atleti se llevó 3 puntos que lo mantienen con esperanzas para seguir peleado el título del campeonato de la primera división.

El último que el Colchonero registró de estas mismas características fue en el empate 4-4 con el Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, cuando Alexander Sorloth anotó el agónico tanto de la igualdad (de todos modos, luego caería 1 a 0 en la vuelta). Este tanto se suma a una larga lista que comenzó el 25 de agosto del año pasado cuando Koke Resurrección selló la victoria ante el Girona.

Los goles marcados sobre la hora por el Atlético de Madrid en la temporada 2024/2025

Por LaLiga: Ángel Correa para el 1 a 0 vs. Athletic Club; Julián Álvarez en el 3 a 0 vs. Valencia; Julián nuevamente para el 1 a 0 con el Real Celta de Vigo; Correa para el 1 a 1 vs. Real Madrid; Sorloth para el 3 a 1 ante Leganés; Sorloth, otra vez, en este caso para el 5 a 0 a Valladolid; Antoine Griezmann para el 4 a 3 vs. Sevilla; Sorloth para el 2 a 1 con el Barça, Antoine Griezmann en el 2 a 0 frente al Mallorca y el último de Pablo Barrios para el 2 a 1 ante el Sevilla.

Mientras que por la UEFA Champions League, el Atleti asentó otros tres goles de idéntico formato: José María Giménez en el 2 a 1 contra el Leipzig, Ángel Correa para el 2 a 1 con el PSG y Julián Álvarez para el 2 a 1 ante Bayer Leverkusen. Y por último, por Copa del Rey: Julián Álvarez y Rodrigo De Paul en el 3 a 1 con Cacereño y el ya mencionado grito de Sorloth en el 4 a 4 vs. Barcelona.

Atlético de Madrid se ilusiona con el título de LaLiga

El Atlético de Madrid consiguió acortar distancias con el Real Madrid y el Barcelona en la jornada 30 de LaLiga. Mientras el Merengue perdió 2 a 1 con el Valencia y el Barcelona igualó 1 a 1 con el Real Betis, ambos de local, el Colchonero se quedó con el triunfo frente al Sevilla por un marcador de 2 a 1 y se volvió a prender en la discusión por el título.

Si bien todavía está lejos, las cuentas le pueden dar si consigue regularidad en la última recta del campeonato. En concreto, los de Diego Simeone se ubican tercero con 60 puntos, tres menos que el Merengue y 7 menos que el Barça, cuando restan 8 fechas

Fuente: bolavip