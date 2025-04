Rocío Oliva habló tras la detención de su hermano por el asalto a un jubilado: “No quiero quedar pegada”

Rocío Oliva rompió el silencio luego de que se diera a conocer la detención de Gastón Sebastián Oliva, su hermano por parte paterna. En diálogo con TN Show, la exnovia de Diego Maradona comentó que se enteró de lo ocurrido a través de lo medios, y aseguró que hace mucho tiempo no mantiene vínculo con su familiar.

El hombre era buscado desde hace varias semanas por un asalto en la localidad de Paso del Rey ocurrido el 24 de febrero, cuando al menos tres hombres entraron a una casa y atacaron a un jubilado para llevarse su vehículo VW Polo, una TV Led, dinero en efectivo, un instrumento musical y un teléfono celular.

“No tengo relación hace muchísimos años con él, es mi hermano por parte de papá, quien murió, pero no hay forma de que tengamos vínculo”, aseguró la futbolista a este medio.

Al ser consultada sobre la posibilidad de ayudar a su familiar, la entrevistada fue contundente: “No hay forma. No intentó contactarse conmigo, pero no le daría una mano. Yo no mantengo relación, tenemos vidas distintas y lo único que me une a él es el apellido. Tampoco tengo interés”.

“Yo tengo otro pensamiento y quiero vivir tranquila. La verdad que todo esto es un garrón porque no quiero quedar pegada”, concluyó.

Por qué detuvieron al hermano de Rocío Oliva

Tras la brutal golpiza y el robo al jubilado de Paso del Rey, las autoridades analizaron las cámaras de seguridad de la zona y pudieron identificar que los ladrones llegaron al lugar en dos autos, un Renault Clio de color gris y un Chevrolet Onix blanco. En las grabaciones se ve cómo los ocupantes ingresan al domicilio de la víctima y cómo al salir se llevan su vehículo.

Teniendo esas pruebas, la jueza de Garantías a cargo de la causa, Adriana Alicia Julián, emitió cinco órdenes de allanamiento y tres órdenes de detención. Entre los sospechosos se encontraba Gastón Sebastián Oliva.

Cuando la policía se dirigió a la supuesta residencia del hombre, descubrieron que había sido aprehendido bajo el nombre de Braian Mansilla en el marco de otra causa judicial relacionada con encubrimiento agravado con ánimo de lucro y falsificación de documentación.

Los investigadores realizaron una entrevista con el hombre y pudieron corroborar su verdadera identidad, quedando detenido por los dos ilícitos.

Fuente: TN