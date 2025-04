El termómetro empresario tras el acuerdo con el FMI y el fin del cepo: qué esperan y cuál es el pedido para la etapa que viene

El rimbonbante anuncio del Gobierno los tomó por sorpresa, pero no por el acuerdo con el FMI, que ya todos esperaban, sino por la eliminación del cepo cambiario, que la mayoría imaginaba para después de las elecciones. De todos modos, la reacción empresaria de apoyo fue contundente e inmediata, y se transmitió mediante una catarata de comunicados de prensa que comenzaron a llegar ni bien terminó la presentación del equipo económico.

Desde la Asociación Empresaria Argentina (AEA), hasta el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la Cámara de Comercio norteamericana en la Argentina (Amcham), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y los mayoristas (Cadam), la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), y la lista sigue. Todas las entidades -algunas enviarán este sábado su apoyo- avalaron el acuerdo con el FMI y la salida del cepo y coincidieron en que ayudará a dinamizar la economía, generar mayores inversiones y crear empleo. Y también algunas remarcaron que los anuncios servirán para llevar tranquilidad y previsibilidad a los mercados, en momentos de incertidumbre local e internacional.

En el plano local, la situación de las reservas, con un Banco Central teniendo que vender divisas prácticamente todos los días ante la creciente demanda de los importadores y la escasa oferta, había provocado un aumento de la incertidumbre y una sensación de que el esquema vigente hasta la semana pasada no era sostenible por mucho tiempo más. En ese contexto, la inflación se aceleró -el dato de marzo sorprendió con un 3,7%- y tampoco ayuda el escenario mundial, que está convulsionado ante la guerra arancelaria entre los Estados Unidos y China.

“Es oportuno el anuncio, en el momento que estamos viviendo necesitamos algo. Y es conveniente. Estirás los vencimientos con el propio organismo (FMI) y llega más plata fresca para fortalecer las reservas del BCRA. Tener reservas negativas es caminar por la cornisa. Además, nos estaba pegando fuerte la turbulencia internacional”, planteó un empresario del sector financiero en diálogo con Infobae.

Y aunque el plan anunciado no está exento de riesgos, coinciden los empresarios, también reconocen que algo había que cambiar en materia cambiaria. “No hacer nada también era un riesgo: perder reservas y cada vez más a un nivel que el mercado perciba como insostenible, que se amplíe la brecha y que eso haga que pierdas más divisas todavía”, explicó la fuente, minutos después del anuncio realizado este viernes por la tarde por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili.

La Unión Industrial Argentina (UIA) aún no emitió su comunicado, pero fuentes de la entidad destacaban anoche el acuerdo, la salida del cepo y el nuevo régimen cambiario de bandas entre $1.000 y $1.400. Si bien en el Gobierno apuestan a un fuerte ingreso de dólares a partir del acuerdo y el fin de las restricciones, que presionarían al tipo de cambio hacia abajo, en la entidad creen que el tipo de cambio podría ubicarse, tras unos primeros días inestables, en el medio de la banda. Y de ser así, implicará una mejora de competitividad respecto del escenario actual, no sólo para las exportaciones sino también para generar una mayor protección frente a los productos que ingresan del exterior.

Antes del anuncio, el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, había dicho por radio que una devaluación por sí sola no es una solución a los problemas de competitividad del país, al tiempo que reiteró por un conjunto de reformas estructurales para mejorar el perfil productivo. “El camino puro de la devaluación y que en seis meses las cosas estén igual que antes no tiene ningún sentido”, afirmó el industrial en declaraciones a Radio Rivadavia.

El riesgo de la inflación

Ése será justamente el desafío ahora: que una suba del tipo de cambio no se traslade a precios, mediante el llamado pass through. La inflación empezó a mostrar aceleración en febrero, y más todavía en marzo, y el riesgo de tener un dólar más alto es que se aborte el proceso de desinflación, admiten en el sector empresario. Aunque el programa macroeconómico, un consumo que no está pujante y un mercado abierto, con más competencia, son un contrapeso importante a esa presión sobre los precios.

“No todo movimiento del dólar tiene que generar un pass through. Cuando se hicieron ajustes en el valor de la moneda con condiciones más razonables de la economía, no hubo un pass through total, con lo cual se ganó competitividad", planteó a este medio el presidente de IDEA, Santiago Mignone.

El empresario reconoció, de todos modos, que “ahora podrá haber un chispazo inflacionario”, pero señaló que tampoco el régimen anterior lo estaba evitando, sin que hubiera razones monetarias. “Con lo cual, si con lo anterior no lo evitabas, es momento de dar un paso de sinceramiento. Primero con un acuerdo con el FMI, con recomposición de reservas y con estabilidad fiscal que le da mayor credibilidad al programa. Ya no son fondos que entran para cubrir el déficit, sino para sanear el patrimonio del BCRA. Es una excelente noticia”, manifestó Mignone. Sobre la salida del cepo, señaló que “tiene más beneficios que riesgos” y que le devuelve la transaccionalidad a la economía.

“Al prohibir la emisión para financiar el déficit y eliminar los pasivos remunerados, eliminan dos fuentes históricas de inflación en Argentina, y flexibiliza sin soltar del todo con el sistema de bandas cambiarias, que permite mayor libertad sin el caos de una flotación total. Es una forma ordenada de salir del cepo”, planteó en un comunicado la Cámara de Supermercados Mayoristas (Cadam).

El pedido para seguir bajando impuestos

Desde Adeba, su presidente, Javier Bolzico, destacó que “el acuerdo con el Fondo es oportuno y conveniente, permite avanzar en la normalización de la macroeconomía y del mercado de cambios y consolida las bases para el desarrollo económico”. Y aprovechó para insistir en la necesidad de “profundizar la baja de gasto público agregado que permita eliminar los impuestos distorsivos en los tres niveles de gobierno”. “Los bancos, por su parte, continuaran apuntalando la recuperación de Argentina con créditos y servicios financieros de calidad”, añadió.

También en el sector de la construcción reaccionaron positivamente con los anuncios. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, consideró que las medidas “van en el sentido positivo de transparentar y normalizar el mercado a partir del poder de juego importante que le da el acuerdo con el FMI”, por lo que “tiene que favorecer las inversiones que hay dando vueltas y la liquidación de las exportaciones”.

Nadie cree, sin embargo, que las inversiones lloverán de un día para el otro tras el acuerdo con el FMI y el fin del cepo. El proceso será gradual, coinciden en el sector empresario. Y dependerá, argumentan, de cuán exitoso sea el plan hacia adelante. “Es una jugada fuerte del Gobierno, que apuesta a que el dólar se va a quedar entre estas bandas, apuesta a que el agro liquide, que entren dólares, que los inversores inviertan. Es una jugada fuerte que hay que ver si sale bien o mal”, sostuvo un empresario consultado tras los anuncios. Y agregó: “Nadie va a tomar una decisión importante por esta medida, pero puede ser que alguien estuviera dispuesto a invertir algo y a partir de esto lo haga. La señal va en el sentido positivo”.

Los dólares, de a poco

Otro referente del mundo de los negocios coincidió: “La entrada de dólares va a seguir siendo gradual. Tenés una economía más friendly para los negocios para invertir, pero el proceso va a ser gradual”.

“Para el sector productivo, esto representa una oportunidad concreta de recuperación, con mejores condiciones de acceso al crédito, confianza renovada y un entorno más propicio para la inversión. Reiteramos que este tipo de acuerdos debe estar acompañado por políticas de Estado que apunten a concretar la transformación social y económica que la Argentina necesita. Es fundamental avanzar hacia un marco regulatorio que incentive la producción, la generación de empleo y la apertura al mundo. El sector privado es un actor esencial para la recuperación económica del país”, consignó la CAC en su comunicado de prensa. Y resume la visión general del sector empresario: a partir de ahora, tendrá que ser el turno de las reformas estructurales y de la baja de impuestos.

