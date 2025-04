Pullaro arma el escenario para discutir la reforma

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se muestra cómodo en la posición de equilibrio, y no es casual que la palabra, o algún homónimo, aparezca reiteradamente en su discurso. También resume en buena medida los términos políticos en los que lleva adelante la gestión provincial y establece la relación con el gobierno nacional.

Pero sobre todo, como pauta que rija los tiempos por venir en la inminente reforma constitucional que, marcando un punto de inflexión histórico, impulsó y consagró. Y que, por primera vez en el recorrido institucional de la provincia, le abrirá las puertas a la posibilidad de competir por renovar su mandato de manera consecutiva.

Un resultado que trasciende lo provincial

En consonancia con el impacto en los medios nacionales del resultado electoral santafesino, en el primer eslabón de la secuencia que atravesará todo el año y todo el país, Pullaro reivindicó estos parámetros ante el requerimiento de los medios nacionales que se instalaron en Rosario durante la jornada del domingo.

"Fue un resultado muy contundente. Logramos una primer minoría sólida, 33 convencionales contra 11 del peronismo y 9 o 10 de La Libertad Avanza. Claramente es un triunfo categórico, lo que nos obliga a tener mucha humildad, ganar o tener una mayoría no te da la razón. Lo que tenemos enfrente amerita que podamos debatir mucho y tener la mejor Constitución", resumió el mandatario, retomando el hilo del discurso que previamente había desarrollado en el búnker de campaña de Unidos.

Ese mismo por el que durante la jornada pasó el presidente del comité nacional de la UCR, Martín Lousteau, donde conversó por zoom con Mauricio Macri y acompañado por su vice Gisela Scaglia, y donde también recibió las felicitaciones del justicialista "cordobesista" Juan Manuel Schiaretti, cuyo partido, en el que confluye el socialismo, también pasó a integrar en calidad de tal la coalición de gobierno santafesina.

"Acá en la provincia de Santa Fe tenemos un frente de once partidos, está el de Margarita Stolbizer y la Ucedé, y ahora se sumó el del gringo (Juan) Schiaretti. Es un frente muy amplio que pretende gestionar, se debate para resolver los temas. Lousteau es mi hermano, y Macri es el jefe político del partido de la vicegobernadora (Scaglia), es importante, un gusto que me haya saludado. Todos los partidos que componen Unidos son protagonistas de este triunfo, que realmente es contundente, no sólo por la cantidad de convencionales, sino porque ganamos en cada uno de los departamentos de la provincia", respondió, equilibradamente, a los medios nacionales.

Y en la misma línea inscribió su tarea conjunta con los gobernadores de Córdoba y Entre Ríos, con "estrategias comunes" en defensa de intereses convergentes. Los mismos que en muchos casos lo llevan a marcar diferencias puntuales con el presidente Javier Milei, en el marco de un apoyo a lineamientos generales, como el equilibrio fiscal. Pero que, en cualquier caso, "está lejos" de constituir un proyecto electoral.

La búsqueda de equilibrios, amparada en los consensos, es el imperativo que se abre de ahora en adelante, en el camino hacia la reforma constitucional. Como el propio mandatario adelantó en entrevista con El Litoral, hasta la fecha de esa convocatoria, para que la dispone de un año de tiempo, se tomará en acuerdo con los 69 convencionales electos.

Números y palabras

Esa previsión se enfrenta ahora al hecho de que, de ellos, 33 corresponden a la coalición. Por lo que cada cuestión que vaya a discutirse en la asamblea ("tema por tema") requerirá el acompañamiento de al menos dos de otros partidos. Un objetivo que nunca inquietó a Pullaro, que confía en obtenerlo de la bancada que más comulgue con el bloque mayoritario en cada discusión en particular, en ejercicio de una vocación de la que ya había dado cuenta, la de gestionar consensos aún cuando se contase con las mayorías, como ocurre en la Legislatura.

Y que ahora será obligatorio por imposición de los números, pero fácilmente alcanzable por la vocación de hacerlo, al entender del propio gobernador. Sobre la base de otros dos conceptos que enarboló en el discurso del domingo a la noche, en los que también marca sin decirlo una diferencia con el gobierno nacional, y que otra vez remiten al equilibrio: "humildad" aún desde la posición de triunfador, y un intercambio que no incluya la descalificación del adversario.

"Tener la mayoría no nos da la razón, la razón nos la va a dar demostrar que se escucha para salir adelante. Demostrar al resto del país que los santafesinos nos podemos escuchar, sentarnos a debatir y tener la mejor Constitución. Con paz, con orden, con progreso. Mostrar que de nada vale que nos estemos agrediendo; descalificar ni siquiera paga electoralmente. Tenemos que demostrar que los santafesinos somos mejores", dijo desde el escenario, acompañado por Scaglia y el socialista Joaquín Blanco, y ante las cámaras de los medios nacionales.

El mismo auditorio ante el que ratificó los límites y los términos en que se desarrollará ese diálogo, y en que deben cifrarse los equilibrios en cuestión: "Si compito por otro mandato no será porque tenga un mandato constitucional. Y si soy reelecto es porque la gente me vuelve a votar, porque las cosas están más o menos bien. No fue el tema de debate de esta constituyente, la oposición discutió temas que no estaban habilitados para debatirse".

