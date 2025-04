Los aliados que ya busca Pullaro para tener mayoría en la Convención

El gobernador Maximiliano Pullaro quedó este domingo a las puertas de lograr una mayoría propia, sin depender de nadie, en la Convención que reformará la Constitución de Santa Fe. Por eso, en Unidos ya hay un rastrillaje de potenciales aliados para construir el número que le permita llevar adelante la reforma que tiene diseñada, que incluye, naturalmente, la reelección.

Locomotora y dos vagones

Con el resultado puesto, el mismo domingo a la noche en la Casa Gris ya no disimulaban que la lista encabezada por Alejandra “Locomotora” Oliveras había contado con el auspicio del oficialismo con el objetivo de restarle votos, centralmente, a Amalia Granata. Una jugada de manual, pero no por ello menos efectiva.



Es así como la boxeadora logró meterse en la Convención constituyente y colar, además, dos sillas más. Al segundo puesto de la nómina lo ocupó Ariel Sclafani, amigo de Claudio Chiqui Tapia y armador del espacio, pero la clave está en el tercer lugar: Caren Fruh, muy cercana al senador y presidente de la UCR santafesina, Felipe Michlig. En el oficialismo la cuentan como propia.

A la pesca en el peronismo

El senador por el departamento Las Colonias, Rubén Pirola, sorprendió este lunes al afirmar, en diálogo con Radio Eme: “Estoy de acuerdo con la reelección del gobernador por un período”. Dio, así, una probable pista de por dónde vendrá la búsqueda de apoyos del pullarismo.



En el gobierno miran a los peronistas con banca en la cámara alta de la provincia. Evalúan que los dirigentes con territorio no tienen incentivos para pelearse con Pullaro ante la eventualidad de un nuevo mandato y una convivencia de 6 años hacia adelante. Mismo criterio, con más razón, corre para los intendentes.

De esta manera, en Unidos ponen en foco, además de Pirola, a sus colegas Osvaldo Sosa, de Vera; Alcides Calvo, de Castellanos; y al inoxidable Armando “Pipi” Traferri, de San Lorenzo. También observan los movimientos de Pablo Corsalini, intendente de Pérez y convencional constituyente electo en la lista de Juan Monteverde, quien en ocasión de discutirse la Ley de necesidad de reforma se manifestó a favor, incluida la posibilidad de reelección.

“Una cosa es antes y otra después de la elección. Y una cosa es un armado político heterogéneo y otra es una propuesta de reforma constitucional”, sintetizó una fuente relevante de la Casa Gris.

Con información de Letra P