La Provincia de Santa Fe mostró su plan de obras ante empresarios de todo el país

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, participó este jueves del 145° Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción, que se desarrolló en la ciudad de Santa Fe, con el objetivo de dialogar sobre la actualidad del sector.

En la oportunidad, Enrico destacó “la gran inversión en obras públicas; porque son fundamentales e indispensables para el desarrollo de nuestra provincia”; y señaló que “la racionalización del gasto público nos permite que los impuestos vuelvan en obras para los santafesinos”.

“Hoy tenemos más de 1.700 obras en el territorio, desde una pequeña, como una vivienda por Lote Propio, hasta la más emblemática de la gestión: el nuevo Puente Santa Fe-Santo Tomé, que se lleva adelante con fondos propios”.

Por último, señaló que “no hay razones para no reparar las rutas del país. El Gobierno nacional tiene que permitirle a las provincias facilitar el encuentro entre el sector privado y el Estado, para poder hacerlo. Esta Provincia es amiga de la obra pública, porque tenemos un proyecto pensado para que Santa Fe sea la locomotora del interior productivo de este país”.

También estuvieron presentes los ministros de Economía, Pablo Olivares y de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; el secretario General de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, entre otros.

Inversión en infraestructura

Por su parte, el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti destacó que los sectores “público y privado tienen que trabajar juntos, para el ciudadano, para poder cambiarle la vida al vecino”.

A su turno, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, destacó “que se ponga en discusión la importancia de la infraestructura en el país y también la dicotomía entre inversión privada e inversión pública. Sostenemos que la inversión en infraestructura tiene que ser privada todo lo que sea posible y pública todo lo que sea necesario. Entre lo posible y lo necesario el Estado tiene que tener claro que no hay país posible sin una fuerte inversión en infraestructura”.

Por último, el presidente de la Delegación Santa Fe de la Cámara Argentina de la Construcción de la ciudad de Santa Fe, Octavio Benuzzi, señaló que “la obra pública parece no estar entre las prioridades del gobierno Nacional, sin embargo, es la infraestructura vial y productiva la que va a otorgar la competitividad que el país necesita, y la infraestructura social y de servicios, la que no va a permitir tener una mejor calidad de vida, con mejores oportunidades de acceso a bienes y servicios”; y resaltó la posición del Gobierno provincial, ya que “Santa Fe está siendo reconocida por la cantidad de obra pública que se está ejecutando”.

Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción

El Consejo Federal es una reunión institucional que convoca a los constructores asociados de todo el país para tratar temas que hacen a la industria de la construcción y su inserción en el contexto social y económico actual.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.