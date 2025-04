El voto silencioso: el 10% del electorado no eligió a ningún convencional

Las elecciones para convencionales constituyentes en Santa Fe no solo estuvieron marcadas por una baja participación del 55,6%, sino también por una cifra llamativa: casi uno de cada diez votantes optó por no elegir ninguna lista. Entre votos en blanco, anulados, recurridos e impugnados, más de 144 mil santafesinos no expresaron una preferencia afirmativa en el tramo correspondiente al distrito único.

Según los datos oficiales actualizados hasta la medianoche del 14 de abril, los votos en blanco fueron 70.312, lo que representa el 4,78% del total. A esto se suman 70.027 votos anulados (4,50%), 2.379 recurridos (0,15%) y 1.277 impugnados (0,08%), lo que deja un total de 144.000 votos no afirmativos, es decir, casi el 10% de los sufragios emitidos.

El voto silencioso

Este fenómeno se da en el marco de una elección con características particulares: la complejidad técnica del tema a debatir (la reforma constitucional) y una campaña con escaso nivel de discusión pública.

El voto en blanco puede leerse como una manifestación de desinterés, desinformación o rechazo generalizado a la clase política o al proceso en sí. Por su parte, los votos nulos —aquellos que fueron mal emitidos o alterados— podrían reflejar desde errores involuntarios hasta un gesto más explícito de desaprobación.



Un número que supera a varias fuerzas políticas

Para dimensionar su impacto, vale señalar que los votos en blanco y anulados superan individualmente a varias listas que sí compitieron con chances. Por ejemplo, la boxeadora Alejandra "Locomotora" Oliveras accedió a tres convencionales con 78.471 votos (5,6%), apenas por encima del voto en blanco. Incluso, partidos como el Frente Amplio por la Soberanía (4,08%), la Izquierda (2,21%) o el Partido Pais (2,19%) quedaron por debajo de ese umbral de voto neutro o rechazado.

