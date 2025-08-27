Selección Argentina vs Venezuela: precios y cómo comprar las entradas para la posible despedida de Lionel Messi

La Selección Argentina disputará ante Venezuela su último partido como local en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, escala previa para cerrar la Clasificación Mundialista en Ecuador.

El calendario prevé que será la última presentación de los Campeones del Mundo en Argentina antes que el equipo de Lionel Scaloni inicie la defensa del título en la Copa Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

También puede presumirse que se tratará de la última función de Lionel Andrés Messi en territorio argentino, al menos de manera oficial y por los puntos. Sin definiciones sobre el futuro de su carrera, el Mundial 2026 podría marcar un punto decisivo en la vida deportiva del capitán albiceleste.

La Selección Argentina enfrentará a Venezuela con aforo reducido en el Estadio Monumental

AFA anunció que deberá disponer una reducción del aforo tras la sanción que FIFA impuso por cánticos homofóbicos y discriminatorios en el último partido de la Selección Argentina ante Colombia.

No habrá venta de entradas para la tribuna Centenario Baja, que será ocupada por “público infantil de distintos clubes y por organizaciones no gubernamentales que impulsan una incansable lucha contra todo este tipo de acciones”.

La Asociación del Fútbol Argentino también anunció que un espacio de la tribuna Centenario Alta tendrá una bandera alusiva “para generar conciencia sobre acciones de esta índole y poder así, continuar trabajando para erradicar la discriminación en los estadios”, reduciendo el aforo.

Cuánto cuestan y cómo comprar las entradas para ver a la Selección Argentina vs Venezuela

Las entradas se adquieren exclusivamente de manera online por la plataforma Deportick. La venta general comenzará a las 17 hs del miércoles 27 de agosto, con una preventa exclusiva para clientes de American Express desde la misma hora del martes 26.

Popular: $90.000

Popular MENOR: $29.000

Sívori y Centenario ALTA: $158.000

Sívori y Centenario MEDIA: $320.000

San Martín y Belgrano ALTA: $260.000

San Martín y Belgrano BAJA: $450.000

San Martín y Belgrano MEDIA: $480.000

Una vez compradas, las entradas deberán ser canjeadas de manera física en las boleterías del Estadio Monumental en los días previos al partido:

Sábado 30/08: todos los sectores de 9 a 13 hs

Lunes 01/09: todos los sectores de 9 a 15 hs

Martes 02/09: todos los sectores de 9 a 15 hs

Miércoles 03/09: todos los sectores de 9 a 15 hs

Fuente: 442