Santa Fe Business Forum sin presencia nacional

Juan Palos

El Santa Fe Business Forum, que se llevará a cabo durante cinco días en Rosario, se presenta como una jugada maestra del gobierno de Maximiliano Pullaro. En este evento, se busca destacar la producción local como motor del desarrollo económico, y lo hace en un contexto que, aunque se asemeja a una campaña electoral, evita caer en la exageración típica de estas situaciones. Sin embargo, un hecho destacado es la notable ausencia del gobierno nacional, lo que podría tener importantes implicaciones.

Este foro se centrará en temas cruciales para la economía de Santa Fe y del país: alimentos, logística, construcción y comercio internacional, entre otros. La asistencia de 250 compradores internacionales y mil empresas argentinas es un claro indicativo del interés en establecer vínculos comerciales concretos. No obstante, la falta de presencia de funcionarios nacionales, salvo representantes de la Cancillería, deja entrever una desconexión preocupante entre Santa Fe y el gobierno central.



Pullaro ha dejado en claro que su gestión está comprometida con el desarrollo productivo. Este enfoque se manifiesta en la ampliación del evento, que ha pasado de tres a cinco días, y en la diversidad de rubros representados. Las charlas y paneles incluirán voces reconocidas que analizarán el contexto nacional y global, enfatizando las oportunidades que se presentan para Argentina en este momento preciso.



Un punto de interés adicional se encuentra en la crucial discusión sobre la hidrovía del Paraná y el desarrollo estratégico de Vaca Muerta, temas vitales que continuarán en debate a lo largo del foro. La cercanía física de La Fluvial al río Paraná hace que la cuestión de la infraestructura portuaria y del gas y petróleo sea irresistible y, a su vez, imprescindible para el futuro económico de la región.



La inclusión de personalidades del mundo del deporte, como el mencionado basquetbolista Andrés “Chapu” Nocioni, añade un toque humano y atractivo al foro, buscando conectar también el ámbito deportivo con oportunidades en turismo y seguridad. Esto ofrece un ángulo interesante, pues evidencia no solo un interés por la economía, sino también por la recuperación social de Rosario tras la ola de violencia que ha asolado la ciudad.



Sin embargo, es inquietante que el gobierno nacional, que el año pasado tuvo una presencia activa, haya decidido no participar este año. Aunque la Casa Rosada justificó su ausencia con "cuestiones de agenda", esta decisión podría ser interpretada como un reflejo de diferencias políticas crecientes entre el gobierno de Pullaro y el de Javier Milei. No obstante, en Santa Fe se afirma que las relaciones con interlocutores nacionales siguen siendo efectivas, lo cual plantea un panorama complejo de cooperación y conflicto.



En resumen, el Santa Fe Business Forum es una plataforma significativa para estrechar lazos comerciales y exhibir el potencial productivo de la provincia. A pesar de la ausencia del gobierno nacional, la iniciativa de Pullaro sugiere una determinación por parte de Santa Fe para seguir adelante con sus planes de desarrollo, en un momento donde unir fuerzas podría ser más crucial que nunca.