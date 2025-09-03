La sorpresiva reacción de Emilia Attias a los rumores de embarazo con el empresario Guillermo Freire

Emilia Attias decidió salir al cruce de las versiones de que estaría esperando un hijo junto al empresario Guillermo Freire. Con mucho sentido del humor, decidió despejar todas las dudas con un irónico posteo de Instagram.

La actriz y modelo compartió en la imagen del vidrio trasero de un auto en el que se lee la frase en inglés: “No baby on board, so please feel free to run into me” (“No hay bebé a bordo, así que sentite libre de chocarme”).

El posteo estuvo acompañado de una serie de reflexiones y momentos de su vida cotidiana, pero fue ese detalle el que se llevó todas las miradas.

Como era de esperar, los seguidores no tardaron en reaccionar con sorpresa y risas ante la ocurrencia, interpretándola como una clara manera de desmentir la llegada de un bebé. “Te amo Emi, siempre tan vos”, “¡Qué elegancia para desmentir", y “Siempre tan original y bellísima”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Fruto de su relación con El Turco Naím, Attias ya es mamá de Gina, que en octubre cumplirá 9 años. Tiempo atrás, Emilia había confesado que para pensar en tener otro hijo, le gustaría que su relación esté lo suficientemente ensamblada.

