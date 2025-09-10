Revelan la razón por la que Evangelina Anderson decidió mantener en secreto su relación

Evangelina Anderson parece estar disfrutando de su soltería tras su separación de Martín Demichelis. Según información reciente, la modelo estaría conociendo a un nuevo hombre. La conductora Yanina Latorre ofreció detalles sobre esta situación en el programa Sálvese quien pueda (América).

Latorre hizo referencia a comentarios de Anderson tras la ruptura, señalando que “si no quiere circo, que se fije con quién sale”. La presentadora también recordó que, en un momento, creyó en el supuesto romance expuesto por Pepe Ochoa, pero insistió en que la verdadera situación es “algo más groso”.

Afirmó lo siguiente: “Imaginen lo que será que no me animo a contarlo. Si esto es verdad y sale a la luz, va a ser el escándalo del año”. Latorre agregó que había estado al tanto de la relación durante un tiempo y que sabía cómo y dónde se conocieron. Sin embargo, aclaró que el nuevo interés de Anderson está casado, lo que la llevó a expresar que no quiere arruinar familias.

En cuanto a la actitud de Anderson de no dar declaraciones para proteger a sus hijos, Latorre criticó: “No me gusta que Evangelina se haga la llorona por los hijos y termine con alguien que también tiene pibes”.

Latorre concluyó que había decidido compartir esta información después de recibir mensajes de dos personas durante el programa, quienes le preguntaron sobre la relación.