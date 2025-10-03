Evangelina Anderson se hartó de los rumores de romance con Leandro Paredes

Evangelina Anderson desmintió nuevamente los rumores sobre un supuesto romance con Leandro Paredes, originados por las declaraciones de Yanina Latorre. En una conversación con el periodista Santiago Riva Roy en la entrega de los premios Martín Fierro, Anderson retó a Latorre a presentar pruebas de sus afirmaciones, señalando que "no existe tal video" y criticando la desinformación que la afecta.

Además, expresó su preocupación por la situación de Camila Galante, esposa del futbolista: "No está bien lo que se dice sobre ella. Tiene tres hijos, incluyendo un bebé muy pequeño. Jamás saldría con un hombre casado".

Anderson, quien fue esposa de Martín Demichelis, enfatizó su postura sobre las relaciones: "Soy team monogamia, chapada a la antigua. Estoy muy agradecida por lo que tengo en la vida, aunque al principio la separación fue difícil".