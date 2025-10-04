Vinculan a Leandro Paredes con otra famosa

Leandro Paredes se convirtió en el centro de atención tras la separación de Zoe Bogach, ex participante de Gran Hermano. Zoe confirmó recientemente su ruptura con Manuel Ibero, quien la habría engañado, lo que provocó un gran escándalo. Para complicar aún más la situación, Ibero reveló que Paredes había tenido un encuentro con Zoe.

En un video que se volvió viral, Ibero afirmó: “Paredes y Zoe estaban en un boliche; después no sé si se mensajearon. Paredes está casado y juega en Boca. Me molestó mucho enterarme de esto. Además, él le dijo a Rosina Beltrán, otra ex Gran Hermano, que Zoe le encantaba y que era su debilidad”.

Por su parte, Leandro Paredes está en una relación con Camila Galante, quien también se vio envuelta en rumores de un romance entre su esposo y Evangelina Anderson. Galante desmintió los rumores diciendo: “Él me dijo que no la conoce. Por ahora lo dejo pasar, a menos que se haga un escándalo mayor”.