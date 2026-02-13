El exitoso nuevo negocio de Leandro Paredes y Camila Galante

Leandro Paredes, mediocampista de la selección argentina, y Camila Galante han fortalecido su faceta empresarial en los últimos años. Aunque Paredes es la figura más conocida, fue Galante quien, en 2021, lanzó su propia línea de cosméticos, marcando su entrada en el sector de la belleza.

El debut de su marca se realizó en un exclusivo evento en la Mansión del Hotel Four Seasons, donde presentó ocho productos bajo su nombre. La presentación, caracterizada por una ambientación elegante y una selección limitada de invitados, estableció un posicionamiento premium que ha logrado mantenerse y crecer en el mercado casi cinco años después.

Desde su lanzamiento, la marca ha evolucionado hacia una identidad centrada en el cuidado personal y la estética minimalista, ampliando su catálogo de productos y consolidando su presencia en el sector cosmético.

En 2026, Galante lanzó una nueva línea dedicada al público masculino, con Leandro Paredes como imagen de la campaña. Esta colaboración fusiona sus mundos, el deporte y el cuidado personal, y reafirma su compromiso de diversificar inversiones más allá del fútbol y el vino, cimentando una de sus iniciativas más sólidas.