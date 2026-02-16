Gimnasia y Estudiantes empataron sin goles en un clásico para el olvido

Gimnasia y Estudiantes igualaron sin goles en el clásico platense correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura. A pesar de la intensa previa, el partido se caracterizó por un par de oportunidades claras que no fueron convertidas. Las intervenciones destacadas de los arqueros Nelson Insfran y Fernando Muslera mantuvieron el marcador en cero, mientras que las ofensivas de ambos equipos mostraron falencias.

La jornada fue empañada por un episodio violento antes del encuentro. Durante la llegada del plantel de Estudiantes al estadio de Gimnasia, un piedrazo impactó en el micro que trasladaba a la delegación visitante. El incidente ocurrió al ingresar a las inmediaciones del estadio, aunque el proyectil solo dañó la parte baja del vehículo.

Afortunadamente, no se registraron heridos y el plantel logró entrar al estadio sin mayores inconvenientes. Este evento de violencia se suma a la larga lista de incidentes que han marcado el clásico, uno de los más intensos del fútbol argentino.