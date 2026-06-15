Santilli acelera negociaciones con gobernadores para impulsar una profunda reforma electoral

Diego Santilli encabeza las negociaciones con gobernadores para impulsar la Reforma Electoral.

La eliminación de las PASO constituye el eje central del proyecto promovido por el Gobierno.

La Casa Rosada busca sumar apoyos provinciales para garantizar el tratamiento legislativo.

La iniciativa incluye la implementación de un régimen de Ficha Limpia.

También propone cambios en el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales.

El oficialismo aspira a construir una mayoría parlamentaria que permita aprobar la reforma en el Congreso.

El Gobierno nacional intensifica las gestiones políticas para avanzar con uno de los proyectos institucionales que considera prioritarios para los próximos meses: la Reforma Electoral. En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, asumió un papel central en las conversaciones con gobernadores y dirigentes provinciales con el objetivo de construir los consensos necesarios que permitan llevar la iniciativa al Congreso y garantizar su aprobación.

La estrategia oficial se desarrolla en un contexto de fuerte actividad parlamentaria y de búsqueda de acuerdos con mandatarios provinciales de distintos espacios políticos. La Casa Rosada considera que el respaldo de los gobernadores será determinante para consolidar una mayoría legislativa capaz de acompañar una reforma que promete generar intensos debates dentro y fuera del oficialismo.

Como parte de esa tarea, Santilli tiene previsto mantener una serie de reuniones con gobernadores que han mostrado cercanía con la administración nacional. Entre ellos figuran el mandatario chaqueño Leandro Zdero y el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, quienes serán recibidos en el marco de una ronda de conversaciones destinadas a analizar el alcance de los cambios propuestos.

Estos encuentros se suman a otros contactos que el ministro ya mantuvo con dirigentes provinciales durante las últimas semanas. Entre ellos se destaca el diálogo con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, uno de los primeros mandatarios en manifestar públicamente su respaldo a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo.

La eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) aparece como el núcleo principal del proyecto. Desde el Gobierno sostienen que el sistema no cumplió con los objetivos para los que fue creado y consideran que generó elevados costos para el Estado sin aportar soluciones concretas a las disputas internas de los partidos políticos.

La posición oficial encuentra coincidencias en algunos gobernadores que entienden que las diferencias partidarias deben resolverse dentro de las propias estructuras políticas y no mediante mecanismos financiados por el conjunto de los contribuyentes. Sin embargo, la propuesta también enfrenta resistencias dentro de sectores de la oposición que consideran que las primarias constituyen una herramienta útil para ampliar la participación ciudadana y ordenar las candidaturas.

Frente a esas diferencias, el Gobierno analiza alternativas que permitan acercar posiciones. Entre las opciones evaluadas figura la posibilidad de establecer un esquema de primarias optativas, de modo que solo deban celebrarse en aquellos espacios que necesiten definir candidaturas mediante competencia interna.

Más allá de la discusión sobre las PASO, la reforma incorpora otros cambios de relevancia institucional. Uno de ellos es la implementación de un régimen de Ficha Limpia que impediría acceder a candidaturas o cargos públicos a personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos. El oficialismo considera que esta medida constituye un paso necesario para fortalecer la transparencia y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.

La iniciativa también propone modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales. El objetivo es establecer mecanismos que permitan una mayor participación de aportes privados bajo esquemas de control y regulación, al tiempo que se revisan algunos sistemas actualmente vigentes para la difusión de la propaganda electoral.

Otro de los aspectos contemplados es la incorporación de nuevas herramientas dentro del sistema de Boleta Única Papel. Entre ellas se analiza la posibilidad de incluir una opción que facilite el voto por lista completa, además de introducir cambios destinados a fortalecer la representación de los partidos con verdadera actividad política y reducir la proliferación de estructuras electorales sin presencia territorial significativa.

Las negociaciones con las provincias también contemplan otros temas que forman parte de la agenda federal, como la distribución de recursos, las obras de infraestructura y diversas demandas de los gobiernos locales. En ese escenario, el Ejecutivo busca articular acuerdos políticos más amplios que permitan consolidar apoyos para sus principales proyectos legislativos.

Si bien todavía quedan etapas importantes por recorrer antes del debate parlamentario, en la Casa Rosada consideran que existe una oportunidad favorable para avanzar con una transformación del sistema electoral. La apuesta oficial consiste en sumar voluntades entre gobernadores y bloques legislativos para convertir la reforma en uno de los principales logros institucionales de la gestión.