Aerolíneas Argentinas lanza Economy Plus y suma una nueva categoría para vuelos internacionales

Aerolíneas Argentinas lanzará la categoría Economy Plus a partir del 1 de noviembre de 2026.

El nuevo servicio estará disponible en vuelos internacionales operados con Airbus A330-200.

La propuesta se ubicará entre la clase económica tradicional y la clase ejecutiva.

Los pasajeros contarán con mayor espacio para las piernas y beneficios exclusivos a bordo.

También tendrán embarque prioritario y ventajas vinculadas al programa de millas.

La iniciativa busca mejorar la competitividad de la compañía sin modificar estructuralmente su flota.

Aerolíneas Argentinas anunció la incorporación de una nueva categoría de servicio para sus vuelos internacionales de largo alcance, una iniciativa con la que busca ampliar su oferta comercial y captar a un segmento de pasajeros que demanda mayores niveles de confort sin asumir el costo de una clase ejecutiva tradicional. La nueva modalidad, denominada Economy Plus, comenzará a operar a partir del 1 de noviembre de 2026 y estará disponible en las principales rutas internacionales de la compañía.

La decisión se enmarca en una tendencia cada vez más extendida entre las grandes aerolíneas del mundo, que buscan desarrollar productos intermedios entre la clase económica y las cabinas premium. El objetivo es ofrecer una experiencia diferenciada para viajeros corporativos y turistas que priorizan la comodidad durante vuelos de larga duración, pero que no necesariamente están dispuestos a pagar las tarifas más elevadas del mercado.

Según informó la compañía, Economy Plus será incorporada en los aviones Airbus A330-200 que actualmente cubren los destinos internacionales de mayor demanda desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Entre ellos se encuentran Madrid, Roma, Miami, Cancún y Punta Cana, rutas que concentran buena parte del tráfico internacional de la empresa.

Los pasajes para esta nueva categoría ya se encuentran disponibles a través de los canales de venta habituales, incluyendo el sitio web oficial, la aplicación móvil de la aerolínea y las agencias de viajes autorizadas.

La implementación de Economy Plus no implicará una transformación estructural de la flota ni la incorporación de nuevos asientos. En cambio, la empresa optó por una estrategia de optimización de espacios dentro de las aeronaves actuales. La nueva sección estará ubicada entre las filas 14 y 17 de los Airbus A330-200 y ofrecerá una mayor distancia entre asientos mediante una redistribución interna de la cabina.

Esta alternativa permite mejorar significativamente la comodidad de los pasajeros sin afrontar los elevados costos asociados a una reconfiguración completa de los aviones. Para la compañía, la iniciativa representa una forma eficiente de incrementar el valor agregado de su oferta utilizando la infraestructura ya disponible.

La medida también responde a la realidad tecnológica de parte de la flota de largo alcance de Aerolíneas Argentinas. Algunos de los Airbus A330-200 actualmente en servicio cuentan con configuraciones ejecutivas de generaciones anteriores, con niveles de reclinación inferiores a los estándares más modernos presentes en otras compañías internacionales.

En ese contexto, la creación de una categoría intermedia permite reducir la distancia percibida entre la clase económica y la ejecutiva, ofreciendo una alternativa más accesible para quienes buscan una experiencia superior sin acceder al segmento de mayor costo.

Además del mayor espacio para las piernas, Economy Plus incluirá una serie de beneficios adicionales destinados a mejorar la experiencia integral del pasajero. Los usuarios contarán con apoyacabezas diferenciados, mantas y almohadas exclusivas, así como un servicio a bordo especialmente diseñado para esta categoría.

La propuesta también contempla la entrega de kits de viaje con elementos de descanso e higiene personal, una práctica habitual en productos premium de aerolíneas internacionales. De esta manera, la empresa busca reforzar la percepción de valor y generar una experiencia más confortable durante trayectos de varias horas.

En el ámbito aeroportuario, los pasajeros tendrán acceso a embarque prioritario, lo que permitirá reducir tiempos de espera y agilizar el proceso de abordaje. Asimismo, quienes adquieran este tipo de boleto podrán acceder a descuentos especiales para utilizar el Salón Cóndor en Ezeiza, uno de los espacios exclusivos de la compañía para pasajeros frecuentes y viajeros premium.

Otro de los incentivos estará vinculado al programa de fidelización Aerolíneas Plus. Los pasajeros de Economy Plus acumularán una mayor cantidad de millas por cada vuelo realizado, facilitando el acceso a futuros beneficios y canjes dentro del sistema.

Con este lanzamiento, Aerolíneas Argentinas busca fortalecer su competitividad en el mercado internacional y adaptarse a las nuevas demandas de los viajeros. La incorporación de una categoría intermedia refleja una tendencia creciente en la industria aérea global y apunta a ampliar las opciones disponibles para un público cada vez más segmentado y exigente.