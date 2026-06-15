YPF proyecta un fuerte crecimiento de su producción y apuesta a expandir su liderazgo energético

YPF proyecta elevar su producción propia de petróleo de 200.000 a 250.000 barriles diarios antes de fin de año.

La compañía prevé alcanzar unas 400 perforaciones de pozos por año a partir de 2027.

El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur es una de las principales obras estratégicas para ampliar exportaciones.

La empresa asegura que su modelo de negocios es competitivo incluso ante eventuales bajas del precio internacional del petróleo.

Desde agosto, los usuarios de la aplicación de YPF podrán comprar acciones de la compañía directamente desde la plataforma.

La petrolera también impulsa nuevos formatos de estaciones de servicio con foco en rapidez y eficiencia operativa.

YPF atraviesa una etapa de expansión impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta, el fortalecimiento de sus operaciones y un escenario internacional favorable para la industria petrolera. En ese contexto, la compañía ratificó sus planes de crecimiento para los próximos años y anticipó nuevas inversiones destinadas a incrementar tanto la producción de hidrocarburos como su participación en distintos segmentos del negocio energético.

Durante un encuentro realizado en Buenos Aires, el presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín, realizó un balance de la situación actual de la empresa y presentó algunas de las principales metas que la conducción de la compañía se propone alcanzar en el mediano plazo. Entre los objetivos más ambiciosos figura el incremento sostenido de la producción de petróleo propio, una variable considerada clave para consolidar el posicionamiento de YPF en los mercados local e internacional.

Actualmente, la empresa produce alrededor de 200.000 barriles diarios de petróleo propio y proyecta elevar esa cifra hasta los 250.000 barriles por día antes de finalizar el año. A ello se suman los volúmenes provenientes de áreas operadas en asociación con otras compañías, lo que permite que la producción total administrada por la petrolera supere los 400.000 barriles diarios.

Desde la conducción de la empresa sostienen que el crecimiento se encuentra respaldado por la solidez de los activos que posee la compañía y por la competitividad alcanzada en los principales desarrollos no convencionales de la Cuenca Neuquina. Según explicó Marín, el modelo de negocios de YPF mantiene márgenes suficientes para sostener su rentabilidad incluso frente a eventuales bajas en el precio internacional del petróleo.

En la actualidad, las cotizaciones internacionales continúan ubicándose en niveles considerados favorables para el sector energético. Sin embargo, la estrategia de la compañía apunta a consolidar un esquema productivo capaz de sostenerse más allá de las fluctuaciones coyunturales del mercado global.

Otro de los objetivos planteados por la petrolera está relacionado con la perforación de nuevos pozos. La meta proyectada contempla alcanzar un ritmo cercano a las 400 perforaciones anuales a partir de 2027, un nivel que permitiría profundizar el desarrollo de los principales bloques productivos y sostener el crecimiento previsto para los próximos años.

Dentro de los proyectos estratégicos aparece el avance del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), una de las obras de infraestructura energética más importantes en ejecución. El emprendimiento permitirá transportar petróleo desde la Cuenca Neuquina hasta una terminal exportadora ubicada en la costa de Río Negro, ampliando significativamente la capacidad de evacuación y exportación de crudo argentino.

La obra es considerada fundamental para potenciar las ventas al exterior y aprovechar el crecimiento productivo previsto en Vaca Muerta. No obstante, la empresa reconoció que algunos factores internacionales han generado desafíos logísticos durante su desarrollo. Entre ellos se encuentran las dificultades vinculadas al abastecimiento de equipamiento específico para las instalaciones marítimas, afectado por tensiones geopolíticas en regiones estratégicas para el comercio global.

A pesar de esos obstáculos, desde YPF mantienen expectativas positivas respecto del cronograma previsto y consideran que la infraestructura comenzará a tener un impacto significativo sobre las exportaciones durante los próximos meses.

Además de los proyectos vinculados a la producción y exportación de petróleo, la compañía también anunció novedades orientadas al mercado financiero y al vínculo con sus clientes. A partir de agosto, los usuarios de la aplicación oficial de YPF podrán adquirir acciones de la empresa directamente desde la plataforma digital, una iniciativa que busca ampliar el acceso de pequeños inversores al mercado bursátil local.

En paralelo, la petrolera continúa desarrollando nuevos formatos para sus estaciones de servicio. Tras la expansión de los espacios premium identificados como Black, la empresa presentó recientemente Refiplus, un concepto centrado en la rapidez y la eficiencia operativa.

El nuevo modelo, inaugurado inicialmente en la provincia de Salta, incorpora sistemas de autodespacho y busca responder a una demanda creciente por servicios ágiles y simplificados. La propuesta forma parte de una estrategia más amplia orientada a modernizar la experiencia de los usuarios y adaptar la red comercial a nuevas tendencias de consumo.

Con una producción en aumento, inversiones en infraestructura, innovaciones tecnológicas y una fuerte apuesta al crecimiento exportador, YPF se prepara para consolidar una nueva etapa de expansión en el mercado energético argentino.