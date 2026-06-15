Máximo Kirchner cuestionó al Gobierno, apuntó contra Adorni y defendió el liderazgo de Cristina Kirchner

Máximo Kirchner encabezó un acto político en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

El diputado cuestionó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por las explicaciones sobre su patrimonio.

También criticó el programa económico impulsado por el Gobierno nacional.

El dirigente sostuvo que las medidas oficiales responden a una estrategia política deliberada.

Defendió el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner dentro del peronismo.

Además, llamó a construir una dirigencia capaz de sostener el reclamo político en favor de la ex presidenta.

El diputado nacional Máximo Kirchner encabezó una actividad política en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, donde lanzó fuertes críticas contra el gobierno de Javier Milei, cuestionó la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y volvió a reivindicar el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner dentro del peronismo. Además, llamó a construir una dirigencia con capacidad de conducción y compromiso para impulsar el reclamo político en favor de la ex mandataria.

El acto se desarrolló en la sede local de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y reunió a militantes, dirigentes sindicales y referentes políticos vinculados al espacio que conduce La Cámpora. Durante su discurso, el legislador abordó diversos temas de la actualidad nacional y dedicó buena parte de sus intervenciones a cuestionar el rumbo económico del Gobierno y la situación institucional generada por las recientes controversias que involucran al jefe de Gabinete.

Uno de los ejes centrales de sus declaraciones estuvo relacionado con la presentación de la declaración jurada de Adorni y las explicaciones brindadas por el funcionario respecto de su patrimonio. El jefe de Gabinete había informado recientemente ante la Oficina Anticorrupción la actualización de su situación patrimonial y sostuvo públicamente que los bienes declarados fueron obtenidos a través de actividades desarrolladas en el ámbito privado y mediante inversiones financieras.

Sin embargo, Máximo Kirchner consideró insuficientes las explicaciones ofrecidas por el funcionario y apuntó especialmente contra el tono que, según su visión, mantuvo el jefe de Gabinete durante los últimos meses en sus intervenciones públicas. En ese sentido, cuestionó las críticas que Adorni había realizado en distintas oportunidades hacia trabajadores estatales, jubilados y diversos sectores vinculados al empleo público.

El diputado sostuvo que la situación actual expone una contradicción entre los discursos oficiales sobre transparencia y las dificultades que, a su juicio, enfrenta el Gobierno para responder a los cuestionamientos relacionados con la evolución patrimonial de algunos de sus funcionarios.

Más allá de la polémica vinculada al jefe de Gabinete, el dirigente kirchnerista también formuló una crítica más amplia al programa económico impulsado por la administración nacional. Según afirmó, las medidas implementadas responden a una estrategia diseñada en coordinación con organismos financieros internacionales y tienen consecuencias directas sobre distintos sectores productivos y sociales del país.

Durante su exposición, Máximo Kirchner sostuvo que las políticas económicas actualmente en marcha forman parte de un esquema deliberado y no de errores de gestión circunstanciales. Desde su perspectiva, las decisiones adoptadas por el Gobierno responden a una orientación ideológica definida que impacta sobre el empleo, la actividad económica y la distribución de los recursos.

Otro de los aspectos destacados de su intervención estuvo vinculado a la situación interna del peronismo y al proceso de reorganización que atraviesa el espacio opositor. En ese marco, el diputado volvió a reivindicar el liderazgo político de Cristina Fernández de Kirchner y planteó la necesidad de fortalecer una conducción capaz de representar las demandas del conjunto del movimiento.

Máximo Kirchner sostuvo que el debate sobre el futuro del peronismo debe contemplar el rol que la ex presidenta continúa desempeñando dentro del espacio y consideró que existe una responsabilidad política de respaldarla frente a la situación judicial que enfrenta.

En ese contexto, llamó a construir dirigentes con vocación de liderazgo y capacidad para impulsar iniciativas políticas que permitan sostener el reclamo en favor de la ex mandataria. Según expresó, el desafío requiere decisiones que excedan las discusiones coyunturales y que permitan consolidar una estrategia común dentro del justicialismo.

Las declaraciones se producen en momentos en que el peronismo atraviesa un período de redefiniciones internas y de debate sobre sus futuras referencias políticas. Mientras distintos sectores analizan escenarios de cara a los próximos procesos electorales, la figura de Cristina Kirchner continúa ocupando un lugar central en las discusiones sobre la reorganización de la principal fuerza opositora.

El acto en Paraná volvió a poner de manifiesto esas tensiones y mostró a Máximo Kirchner en un rol activo dentro de la construcción política del espacio, combinando cuestionamientos al Gobierno con mensajes dirigidos hacia la propia interna peronista.