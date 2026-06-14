La Selección argentina recibió visitas de lujo tras el último entrenamiento

La Selección argentina continúa ajustando detalles de cara a su debut en el Mundial 2026 frente a Argelia. Mientras el plantel trabaja intensamente bajo las órdenes de Lionel Scaloni, algunos futbolistas tuvieron la oportunidad de disfrutar de un momento especial junto a sus seres queridos tras la práctica del viernes.

Uno de ellos fue Enzo Fernández, quien recibió la visita de su pareja, Valentina Cervantes, y de sus hijos Olivia y Benjamín. A través de sus redes sociales, Cervantes compartió una imagen del mediocampista vistiendo la ropa de entrenamiento de la Albiceleste y le dedicó un mensaje cargado de cariño: “Amor mío”.

Por su parte, Lisandro Martínez también protagonizó un emotivo reencuentro familiar. El defensor compartió tiempo con su esposa, Muriel “Muri” López Benítez, y su hija Aurora, quienes viajaron para acompañarlo durante la concentración mundialista.

La pareja del futbolista publicó un video del encuentro y escribió: “Al fin con papá y sus matecitos. Te extrañábamos mucho”. Más tarde, también compartió una fotografía en la que Martínez abraza a su hija, acompañada por una breve pero significativa frase: “Mis amores”.

Estos momentos de cercanía familiar llegan en la recta final de la preparación argentina para el estreno en la Copa del Mundo, una instancia en la que el aspecto emocional también juega un papel importante para los futbolistas.

Argentina sigue su puesta a punto para el debut

La Albiceleste continuará entrenándose en Kansas durante los próximos días con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al primer compromiso del torneo. Mientras tanto, Scaloni permanece atento a la evolución de algunos jugadores que arrastran molestias físicas y busca definir los últimos detalles del equipo titular.

El calendario de Argentina en el Mundial 2026

El seleccionado argentino hará su debut el martes 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Luego, el conjunto nacional se enfrentará a Austria el lunes 22 en el Dallas Stadium, mientras que cerrará su participación en la fase de grupos el sábado 27 ante Jordania, nuevamente en Dallas.