Bombazo en el mercado: River va por Giovanni Simeone y ya hizo una propuesta millonaria

River Plate decidió acelerar a fondo en el mercado de pases y ya trabaja para cumplir uno de los grandes objetivos de Marcelo Gallardo. La dirigencia millonaria presentó una importante oferta para quedarse con Giovanni Simeone, delantero del Torino y surgido de las divisiones inferiores del club, en una operación que podría transformarse en una de las más resonantes del fútbol argentino en los últimos años.

La propuesta enviada a Italia ronda los nueve millones de euros, una cifra significativa para los estándares del mercado local. Sin embargo, desde Torino consideraron insuficiente el ofrecimiento y, por el momento, las negociaciones continúan abiertas.

Pese a la primera respuesta negativa, en Núñez mantienen el optimismo. El principal motivo es que el propio futbolista ve con buenos ojos la posibilidad de regresar al país y estaría dispuesto a colaborar para acercar posiciones entre ambas instituciones.

Gallardo quiere jerarquía para pelear todos los títulos

Tras varias temporadas sin lograr los resultados esperados en el plano local e internacional, River inició una fuerte reconstrucción de su plantel. La dirigencia entiende que el próximo semestre será determinante y por eso busca incorporar futbolistas con experiencia europea, capacidad goleadora y personalidad para afrontar la presión de vestir la camiseta del club.

En ese contexto aparece el nombre de Giovanni Simeone, un delantero que combina pasado riverplatense, experiencia internacional y vigencia futbolística.

El atacante viene de completar una sólida temporada en Torino, donde logró recuperar protagonismo y continuidad. Durante la Serie A 2025/26 disputó una gran cantidad de partidos como titular y aportó 11 goles y dos asistencias, convirtiéndose en una de las piezas más importantes del equipo italiano.

Su rendimiento fue clave para que el conjunto turinés terminara el campeonato en una posición cómoda dentro de la mitad de la tabla.

El deseo de volver a la Argentina

Uno de los aspectos que alimenta la ilusión riverplatense es la predisposición del jugador.

Con apenas un año de contrato restante en Torino, Simeone analiza seriamente la posibilidad de regresar al fútbol argentino después de más de una década en Europa.

La posibilidad de volver al club donde se formó, sumada al atractivo de trabajar bajo las órdenes de Gallardo y disputar competencias internacionales, aparece como un escenario que seduce al delantero.

Por ese motivo, en River confían en que las negociaciones puedan avanzar durante las próximas semanas.

Un hijo de River que busca su revancha

Aunque muchos lo identifican directamente con el fútbol europeo, Giovanni Simeone inició su carrera en River.

Llegó a las divisiones inferiores en 2008, durante la etapa en la que su padre, Diego "Cholo" Simeone, dirigía al primer equipo del club. Tras varios años de formación, firmó su primer contrato profesional y finalmente debutó en Primera División en agosto de 2013 bajo la conducción de Ramón Díaz.

Sin embargo, sus primeros pasos en Núñez no fueron sencillos. Durante tres temporadas alternó presencias y sumó apenas cuatro goles en 33 partidos, sin lograr consolidarse como titular.

Su historia cambió por completo en 2015.

El torneo que cambió su carrera

El gran punto de inflexión llegó con la Selección Argentina Sub 20.

En el Sudamericano disputado ese año se convirtió en figura absoluta del equipo dirigido por Humberto Grondona, consagrándose campeón y máximo goleador del certamen con nueve tantos en nueve encuentros.

Aquella actuación despertó el interés de numerosos clubes y le abrió las puertas para salir a préstamo a Banfield.

En el Taladro explotó definitivamente. Marcó 12 goles en 36 partidos y mostró un nivel que convenció a River de transferirlo al fútbol europeo.

El Genoa pagó cerca de cinco millones de euros y comenzó una etapa que lo llevaría a recorrer algunos de los clubes más importantes de Italia.

Una carrera consolidada en Europa

Su adaptación al fútbol italiano fue inmediata.

En su primera temporada con Genoa convirtió 12 goles y despertó el interés de la Fiorentina, que desembolsó alrededor de 17 millones de euros para incorporarlo.

Con la camiseta violeta mantuvo su nivel goleador y anotó 22 tantos antes de ser transferido al Cagliari.

Posteriormente pasó al Napoli, donde si bien logró conquistar títulos importantes, nunca terminó de afianzarse como titular indiscutido debido a la fuerte competencia interna.

Durante su paso por el club napolitano marcó 14 goles en 103 encuentros distribuidos a lo largo de tres temporadas.

La búsqueda de continuidad lo llevó posteriormente al Torino, donde volvió a sentirse protagonista y recuperó su mejor versión.

Su paso por la Selección Argentina

La carrera de Simeone también incluyó apariciones con la Selección Mayor.

Entre 2018 y 2023 disputó seis encuentros bajo la conducción de Lionel Scaloni y formó parte de distintas convocatorias durante el proceso de renovación del equipo nacional.

Su único gol con la camiseta argentina llegó en un amistoso frente a Guatemala, en una goleada por 3-0 que marcó los primeros pasos del ciclo que más tarde terminaría conquistando América y el mundo.

Una negociación que recién comienza

Por ahora, Torino mantiene una postura firme y considera insuficiente la oferta presentada por River. Sin embargo, la voluntad del jugador, el interés concreto del club argentino y la necesidad del equipo italiano de resolver la situación contractual de un futbolista que entra en su último año de vínculo mantienen viva la negociación.

En Núñez creen que todavía hay margen para llegar a un acuerdo y sueñan con concretar uno de los regresos más importantes del mercado.

La historia todavía no está cerrada, pero River ya dejó en claro que está dispuesto a apostar fuerte para repatriar a Giovanni Simeone y sumar un nombre de jerarquía internacional a su plantel.