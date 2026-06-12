Tras la ola de críticas por su show en el Mundial 2026, Shakira rompió el silencio con un contundente mensaje

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 dejó momentos inolvidables, espectáculos de primer nivel y una enorme repercusión en redes sociales. Sin embargo, una de las protagonistas absolutas de la jornada fue Shakira, quien volvió a subirse a un escenario mundialista y, fiel a su estilo, logró acaparar toda la atención. Pero junto con los elogios también llegaron las críticas, lo que motivó una rápida reacción de la artista colombiana.

El torneo más importante del fútbol comenzó este jueves 11 de junio en el histórico Estadio Azteca de México con una fiesta que combinó música, color y cultura latinoamericana. Entre los artistas invitados, Shakira fue la encargada de interpretar “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa del Mundo, junto al cantante nigeriano Burna Boy.

Shakira y una nueva cita con la historia de los Mundiales

La presencia de la colombiana en la inauguración no pasó desapercibida. Con esta actuación, Shakira alcanzó un récord difícil de igualar: participó musicalmente en cuatro Copas del Mundo.

Su vínculo con los Mundiales comenzó en Alemania 2006 con la interpretación de “Hips Don’t Lie/Bamboo”. Luego llegó el fenómeno global de “Waka Waka” en Sudáfrica 2010, una de las canciones más exitosas en la historia de los eventos deportivos. Cuatro años más tarde volvió a ser protagonista en Brasil 2014 con “La La La”, y ahora sumó un nuevo capítulo en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Por ese motivo, su presentación era una de las más esperadas de toda la ceremonia.

Las redes se dividieron entre elogios y críticas

Como suele ocurrir con los eventos de gran magnitud, la actuación de la cantante generó una fuerte repercusión en redes sociales.

Miles de usuarios celebraron su regreso a un escenario mundialista y destacaron su vigencia artística, mientras que otros centraron sus comentarios en su apariencia física y en algunos detalles de la puesta en escena.

En la red social X aparecieron memes, comparaciones y mensajes que rápidamente se viralizaron. Algunos usuarios incluso llegaron a bromear sobre su imagen durante la transmisión, con comentarios que se multiplicaron a gran velocidad y convirtieron a la artista en una de las tendencias más comentadas del día.

El mensaje de Shakira que se volvió viral

Lejos de entrar en polémicas o responder directamente a las críticas, Shakira eligió utilizar sus redes sociales para compartir un mensaje completamente diferente.

Horas después de su presentación, publicó una historia en Instagram en la que dejó una reflexión vinculada al espíritu del Mundial y a los valores que, según ella, debería transmitir el deporte.

“Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo”, escribió la artista.

Sus palabras rápidamente comenzaron a circular entre sus seguidores y fueron replicadas por medios de distintos países.

Un mensaje con foco en los niños y la educación

La cantante aprovechó además la enorme visibilidad del evento para volver a poner el foco en una causa que la acompaña desde hace años: la educación de niños en situación de vulnerabilidad.

A través de su fundación Pies Descalzos, Shakira trabaja desde hace décadas impulsando proyectos educativos en distintas regiones de Colombia y América Latina.

Por eso, en el cierre de su mensaje, realizó una referencia especial a los más pequeños.

“Y, sobre todo, que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida”, expresó.

La publicación fue interpretada por muchos seguidores como una respuesta elegante a la polémica generada tras su actuación, ya que decidió alejarse de las críticas y utilizar la atención mundial para transmitir un mensaje de unidad, paz y compromiso social.

Una figura inseparable de los Mundiales

Más allá de las opiniones divididas que generó su show, la presencia de Shakira volvió a confirmar el lugar privilegiado que ocupa dentro de la historia reciente de los Mundiales.

A lo largo de casi dos décadas, sus canciones quedaron asociadas a algunos de los momentos más recordados de la máxima competencia futbolística y su participación en la inauguración de 2026 reforzó ese vínculo con millones de fanáticos alrededor del mundo.

Mientras el torneo recién comienza y las selecciones buscan avanzar hacia la gran final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la artista colombiana volvió a demostrar que, cada vez que el fútbol mundial se pone en marcha, su nombre también termina siendo protagonista.