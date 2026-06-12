Juan Senn: "Estamos construyendo una alternativa seria para gobernar Rafaela"

El concejal dialogó con R24N sobre su reciente viaje al exterior, sus aspiraciones de llegar a la Intendencia, el armado político de cara a las próximas elecciones, el papel que tendrá Luis Castellano y la situación interna del peronismo local.

El concejal Juan Senn mantuvo una extensa entrevista con R24N en la que abordó distintos temas vinculados a la actualidad política de Rafaela y a los desafíos que enfrenta la ciudad. Entre los puntos más destacados, se refirió a su reciente viaje internacional, a la conformación de su espacio político y a su proyecto de convertirse en el próximo intendente.

Senn explicó que la experiencia en el exterior tuvo como objetivo conocer modelos de gestión, innovación y desarrollo urbano que puedan adaptarse a la realidad local. Según señaló, el intercambio de experiencias con otras ciudades resulta fundamental para incorporar herramientas que permitan mejorar la calidad de vida de los rafaelinos.

"Cada viaje de estas características tiene sentido cuando se transforma en conocimientos y proyectos concretos para la ciudad. Rafaela necesita mirar lo que sucede en otros lugares y aprovechar las experiencias exitosas para seguir creciendo", afirmó.

Consultado sobre el escenario electoral que comienza a perfilarse, el edil confirmó quién será la dirigente que lo acompañará como primera candidata a concejal en caso de concretar su postulación a la Intendencia, destacando que se trata de una figura comprometida con la ciudad y con una importante trayectoria de trabajo territorial.

Otro de los temas abordados fue el rol que tendrá el exintendente Luis Castellano dentro del espacio político que encabeza. Senn valoró la experiencia del exmandatario y sostuvo que seguirá siendo una referencia importante para la construcción de una propuesta de gobierno sólida y con capacidad de gestión.

En relación con la situación interna del Partido Justicialista, reconoció que existen diferencias y debates propios de cualquier fuerza política, aunque remarcó la necesidad de priorizar los consensos por encima de las disputas sectoriales.

"Lo importante es construir una propuesta que interprete las demandas de los vecinos y que tenga la capacidad de ofrecer soluciones concretas. Las discusiones internas son legítimas, pero no pueden alejarnos de los problemas reales de la gente", expresó.

A lo largo de la entrevista, Senn insistió en la necesidad de planificar el futuro de Rafaela con una visión estratégica, apostando al desarrollo económico, la generación de empleo, la modernización de los servicios públicos y la inclusión de los jóvenes en los procesos de toma de decisiones.

Con un discurso enfocado en la gestión y la construcción de consensos, el concejal dejó en claro que ya trabaja en la consolidación de un proyecto político con vistas a las próximas elecciones, convencido de que Rafaela necesita una nueva etapa de crecimiento y desarrollo.