Preocupan las importaciones, pero la industria de Rafaela mantiene expectativas de crecimiento

El Observatorio Industrial reveló señales de recuperación en la actividad productiva, aunque persisten las dificultades vinculadas al financiamiento, la rentabilidad y la competencia de productos importados. Viotti advirtió sobre los riesgos para la matriz productiva local.

El Gobierno municipal presentó este jueves los resultados del último informe del Observatorio Industrial Rafaela, un relevamiento elaborado por el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL) junto con la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo.

La actividad se desarrolló en el despacho de la Intendencia y fue encabezada por el intendente Leonardo Viotti, acompañado por la secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, Patricia Imoberdorf; el director ejecutivo del ICEDeL, Germán Bottero; y la presidenta de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela (CIMR), Graciela Acastello.

Durante la presentación, Imoberdorf explicó que el informe tiene carácter semestral y analiza variables vinculadas a la coyuntura económica, las expectativas empresariales, el empleo y la utilización de la capacidad instalada. El objetivo, señaló, es contar con información precisa que permita orientar tanto las decisiones empresariales como las políticas públicas locales.

El estudio relevó a 56 empresas que representan aproximadamente el 72% del empleo industrial y de la facturación del sector en Rafaela.

Una recuperación que todavía no despega

Según los datos expuestos, la actividad industrial registró una fuerte caída interanual hasta febrero de este año, en línea con lo ocurrido en el resto de la provincia de Santa Fe, donde el retroceso alcanzó alrededor del 14%. Sin embargo, durante marzo comenzaron a observarse señales de recuperación.

A nivel local, la actividad mostró una mejora cercana al 3%, aunque con comportamientos muy dispares entre empresas. Mientras algunas lograron crecer, otras continúan atravesando procesos de retracción.

Las percepciones empresariales reflejan un escenario de prudencia. El 42% de los industriales considera que la economía se encuentra estancada y apenas un 21% cree que la actividad mejorará en el corto plazo. Respecto de sus propios sectores, el 41% observa una situación de estancamiento, aunque una cuarta parte proyecta una evolución favorable.

A pesar de este panorama, el informe destaca que el empresariado rafaelino mantiene una valoración relativamente positiva sobre el futuro económico local.

Empleo, inversiones y rentabilidad

Uno de los indicadores más alentadores del relevamiento es la generación de empleo. Durante el período analizado se registraron 142 nuevas incorporaciones laborales, aunque el 75% de las empresas considera que actualmente cuenta con una dotación de personal adecuada.

En materia de inversiones, más de la mitad de las firmas realizó desembolsos para sostener o ampliar su actividad. Sin embargo, tres de cada cuatro empresas financiaron esas inversiones con recursos propios debido a las dificultades para acceder a líneas crediticias nacionales y provinciales.

El informe incorporó además por primera vez un análisis sobre morosidad. Los resultados muestran que muchas empresas enfrentan una pérdida de rentabilidad como consecuencia de la imposibilidad de trasladar los aumentos de costos a los precios finales, en un contexto marcado por la caída del consumo y la extensión de los plazos de pago.

La amenaza de las importaciones

Uno de los puntos que más preocupación genera entre los industriales es el impacto de la apertura comercial.

Según el relevamiento, el 53,6% de las empresas considera que las importaciones representan una amenaza para su actividad. Además, tres de cada cuatro firmas afirmaron haber perdido competitividad frente a productos provenientes del exterior.

La presidenta de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela, Graciela Acastello, sostuvo que el sector trabaja permanentemente para mejorar su eficiencia, aunque advirtió que la competencia con productos importados se ha vuelto cada vez más compleja.

“Estamos haciendo todo lo necesario para ser más rentables, pero se está logrando sobre la base de la importación y eso representa un riesgo para el empleo. Con un dólar deprimido los productos importados resultan extremadamente baratos y muchas veces es imposible competir”, señaló.

La dirigente industrial alertó que este escenario puede derivar en una sustitución de mano de obra nacional por producción extranjera y sostuvo que una mejora en la competitividad cambiaria ayudaría a equilibrar las condiciones del mercado.

No obstante, destacó el espíritu emprendedor del sector productivo local y afirmó que las expectativas continúan siendo positivas.

“Rafaela va a seguir defendiendo la industria argentina y el empleo. Contar con esta información es fundamental para proyectar el futuro”, expresó.

Viotti: “La matriz productiva está en riesgo”

Por su parte, el intendente Leonardo Viotti manifestó su preocupación por el impacto que la apertura de las importaciones puede generar sobre la economía local.

“El escenario macroeconómico presenta desafíos muy importantes. La apertura de las importaciones pone en riesgo la matriz productiva de Rafaela, que es la principal generadora de empleo. Si no se toman decisiones en el corto o mediano plazo, esto podría tener consecuencias negativas para nuestra ciudad”, afirmó.

El mandatario también señaló que las dificultades para acceder al crédito continúan siendo un obstáculo para impulsar nuevas inversiones, aunque valoró la actitud del empresariado local.

“Más allá de las dificultades, vemos que el industrial rafaelino mantiene una mirada positiva, con ganas de crecer, de ser más competitivo y de seguir apostando por la ciudad”, sostuvo.

Obras para acompañar el crecimiento

Durante la presentación, Viotti repasó algunas de las obras de infraestructura que considera fundamentales para el desarrollo industrial de Rafaela.

En ese sentido, anunció que en los próximos días quedará inaugurada la cuarta Estación Transformadora Norte de la Empresa Provincial de la Energía, una obra estratégica para garantizar el abastecimiento energético de la ciudad y acompañar el crecimiento industrial durante las próximas décadas.

Además, destacó la finalización del Camino Público N.º 6 y de las obras en el Bajo Peretti, que permitirán mejorar el drenaje y habilitar nuevas áreas para el desarrollo urbano e industrial.

También mencionó las gestiones para concretar las obras del Bajo Compagnucci, el avance del Parque Industrial Fasoli y distintos proyectos de urbanización que apuntan a ampliar la disponibilidad de suelo productivo hacia el norte y el noroeste de la ciudad.

A estas iniciativas se suman programas impulsados por la gestión municipal como el denominado "RIGI Rafaelino", los incentivos para la industria del conocimiento y la promoción de misiones comerciales con Paraguay y otros mercados de la región.

Se viene el relevamiento comercial

Por último, el director ejecutivo del ICEDeL, Germán Bottero, adelantó que durante el próximo mes se presentará el primer relevamiento integral del sector comercial de Rafaela.

La iniciativa buscará aportar información estratégica sobre otra de las actividades económicas más importantes de la ciudad y brindar herramientas para mejorar la planificación tanto del sector privado como del ámbito público.

Mientras los indicadores muestran una leve recuperación y mejores expectativas para los próximos meses, el informe dejó en evidencia que la industria rafaelina continúa enfrentando desafíos importantes, especialmente en materia de competitividad, financiamiento y protección del empleo local.