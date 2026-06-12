El Concejo Municipal sesionó en la Escuela Spinetta y homenajeó una década de trayectoria educativa

La jornada se desarrolló en el establecimiento educativo con la participación de cientos de alumnos. Además del reconocimiento por los diez años de la institución, los concejales aprobaron diversas iniciativas vinculadas a educación, infraestructura y juventud.

En una sesión fuera del recinto habitual, el Concejo Municipal de Rafaela llevó adelante este jueves su encuentro legislativo en la Escuela Luis Alberto Spinetta, en el marco de las actividades organizadas por el décimo aniversario de la institución educativa.

La propuesta reunió a estudiantes de tercero, cuarto y quinto año, quienes pudieron presenciar el desarrollo de la sesión y conocer de cerca el funcionamiento del cuerpo legislativo local.

El acto comenzó con el saludo de bienvenida de la presidenta del Concejo, Mabel Fossatti, seguido por el izamiento de la bandera nacional, que estuvo a cargo del concejal Lisandro Mársico.

Uno de los momentos más destacados de la mañana fue la aprobación de una declaración de Interés Municipal en reconocimiento a los diez años de vida de la Escuela Luis Alberto Spinetta. Desde su creación, el establecimiento se convirtió en una respuesta concreta a la necesidad de ampliar la oferta educativa en un sector en constante crecimiento de la ciudad.

Con una matrícula cercana a los 530 estudiantes, la institución se distingue por brindar propuestas formativas orientadas al ámbito cultural y artístico, constituyéndose en una referencia educativa dentro de la región.

Tras la aprobación del reconocimiento, Fossatti y la concejal Valeria Soltermam entregaron una placa recordatoria y una copia de la resolución a la directora Silvina Vadalá.

Durante su intervención, la directiva destacó la importancia de la actividad y señaló que este tipo de encuentros permiten acercar a los jóvenes a los valores democráticos y al funcionamiento de las instituciones públicas.

Temas tratados durante la sesión

Además del homenaje a la escuela, los concejales avanzaron con la aprobación de una iniciativa presentada por el Departamento Ejecutivo Municipal para sostener hasta 2031 la actual conformación del Concejo Municipal, integrada por diez ediles.

También recibió apoyo un proyecto mediante el cual se solicita a la Legislatura santafesina acelerar el tratamiento de modificaciones a la Ley Provincial N.º 13.133, con el propósito de habilitar el acceso de jóvenes a la licencia de conducir bajo un sistema de formación específica y conducción responsable.

En otro de los puntos del orden del día, se aprobó una minuta de comunicación destinada a conocer la situación actual de la Comisión de Salud Animal. El pedido apunta a obtener precisiones sobre la falta de convocatorias, la integración actual del organismo y las acciones previstas para restablecer su funcionamiento.

Uno de los proyectos que despertó especial interés fue el elaborado por alumnos de la propia Escuela Spinetta dentro del programa Concejo Joven 2025. La iniciativa propone que el Ministerio de Educación provincial evalúe la creación de equipos permanentes de acompañamiento psicológico y contención emocional en las escuelas secundarias de Rafaela, integrados por profesionales especializados.

La agenda legislativa también incluyó un reclamo dirigido al Gobierno de Santa Fe para que gestione ante la Nación la restitución de los recursos destinados a la ampliación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales. Los concejales advirtieron que la eliminación de partidas millonarias pone en riesgo una obra clave para el desarrollo urbano y ambiental de la ciudad.

Por último, se aprobó un pedido de informes dirigido al Ejecutivo Municipal para conocer si existen obligaciones de pago pendientes con una firma identificada como proveedor N.º 5825.

La experiencia permitió que cientos de jóvenes siguieran en vivo el trabajo legislativo y comprendieran la importancia de la participación ciudadana y de las instituciones democráticas en la construcción de políticas públicas para la comunidad.