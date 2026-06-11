Rafaela celebrará el Día del Derecho al Juego con una jornada abierta y gratuita en Plaza 25 de Mayo

En el marco del Día del Derecho al Juego impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Fundación Hogar-Granja El Ceibo, a través de su proyecto Rondas Ludoteca Itinerante, realizará la jornada "Rondas por el Derecho al Juego y los Derechos de la Infancia" el próximo sábado 13 de junio, de 15:30 a 17:00, en la Plaza 25 de Mayo de Rafaela.



La actividad, de acceso libre y gratuito, tiene como objetivo visibilizar y promover el derecho al juego como un derecho esencial de las infancias, reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño. Para ello, se dispondrán diferentes estaciones lúdicas, recreativas y participativas que permitirán a niños, niñas y familias disfrutar de una tarde de encuentro, aprendizaje y diversión.



La propuesta estará abierta a toda la comunidad y contará con dispositivos accesibles e inclusivos, especialmente diseñados para garantizar la participación de niños con discapacidad, fortaleciendo así el derecho a jugar, compartir y formar parte de la vida comunitaria en igualdad de oportunidades.



La iniciativa es organizada por la Fundación Hogar-Granja El Ceibo mediante Rondas Ludoteca Itinerante, en articulación con la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud de la Municipalidad de Rafaela, y cuenta con el acompañamiento de Red Infancias, Programa Pido Gancho, Servicio Local de Niñez, Departamento de Discapacidad, COMUDIS, Deportes, CEDI, CIC y La Pileta Municipal.



Desde la organización invitan a familias, instituciones educativas, organizaciones sociales y a toda la ciudadanía a sumarse a esta propuesta que tendrá al juego como protagonista y como herramienta para celebrar, promover y defender los derechos de las infancias.