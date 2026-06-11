Impulso global a los bonos: el riesgo país baja a 450 tras la mejora en la calificación de Argentina

Los mercados internacionales reaccionaron con un marcado optimismo ante las últimas novedades financieras de la economía argentina. En las primeras operaciones de Wall Street, los títulos públicos de la deuda soberana registraron un fuerte incremento en sus cotizaciones, provocando un drástico retroceso del riesgo país, que se ubicó en los 456 puntos básicos. Este desplome de más del 9% en el indicador de JP Morgan —que venía de cerrar la rueda previa por encima de las 500 unidades— anticipó una jornada de alta expectativa para las plazas financieras locales.

El principal motor detrás de este rally alcista fue la decisión de la prestigiosa agencia Standard & Poor’s (S&P) de elevar la nota crediticia de Argentina a B- para la deuda de largo plazo en moneda extranjera. Para justificar esta mejora en la calificación, la entidad internacional ponderó los sólidos resultados del programa de austeridad fiscal que lleva adelante el Poder Ejecutivo y el sostenido ritmo de acumulación de reservas por parte del Banco Central. Este espaldarazo de S&P se acopla a la revisión al alza que ya había instrumentado la calificadora Fitch Ratings a comienzos de mayo.

De acuerdo con la visión del consultor Fernando Marull, este cambio de postura resulta sumamente significativo debido a que S&P era históricamente la agencia más reticente a convalidar las mejoras del país. El analista destacó que el cambio de tendencia obedece a la contundencia de los equilibrios macroeconómicos y a la estrategia exitosa del Tesoro para colocar nuevos títulos, obteniendo el financiamiento necesario para despejar el horizonte de vencimientos pautados para los años 2026 y 2027.

Por su parte, el economista Camilo Tiscornia matizó que, si bien las agencias calificadoras suelen convalidar los procesos económicos con cierto retraso, su veredicto actual sirve para consolidar la confianza de los inversores. Para el especialista, la compresión de la brecha de riesgo va más allá de las notas técnicas y responde a la solidez de la política macroeconómica general. El saneamiento fiscal y el ingreso constante de divisas actúan como las verdaderas garantías de un frente financiero que comenzó el año con una dinámica muy superior a las proyecciones iniciales, abriendo la puerta a un regreso progresivo del país a los mercados voluntarios de crédito.