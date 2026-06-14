Ecuador pierde a su preparador físico para el Mundial: Federico Tridico tiene prohibido ingresar a Estados Unidos

La Copa del Mundo 2026 ya está en marcha y, además de la expectativa que genera dentro del campo de juego, también comienzan a surgir situaciones extrafutbolísticas que impactan en las distintas selecciones. En este contexto, Ecuador sufrió una baja inesperada en su delegación: el preparador físico Federico Tridico no podrá acompañar al equipo durante la fase de grupos del certamen.

La noticia se conoció en las últimas horas y tiene como protagonista a uno de los integrantes del cuerpo técnico encabezado por Sebastián Beccacece. Tridico no logró obtener la visa para ingresar a Estados Unidos y, por el momento, tiene prohibida la entrada al país. Aunque todavía no trascendieron los motivos de la decisión, las autoridades migratorias estadounidenses rechazaron su solicitud y la medida continúa vigente.

Como consecuencia, el preparador físico no podrá estar presente en ninguno de los encuentros que Ecuador disputará durante la primera ronda del Mundial, ya que todos sus compromisos de la fase de grupos se desarrollarán en territorio estadounidense.

Tridico atraviesa su primera experiencia en una selección nacional. Beccacece decidió incorporarlo a su equipo de trabajo por su importancia dentro de la planificación física y los entrenamientos. Antes de desembarcar en la Tri, integró el cuerpo técnico de Racing Club entre 2020 y 2024, etapa en la que participó de la histórica conquista de la Copa Sudamericana.

Su ausencia obligará a reorganizar las tareas dentro del cuerpo técnico ecuatoriano. De todos modos, la selección cuenta con otro preparador físico de confianza del entrenador. Martín Bressán, colaborador de Beccacece desde su paso por Defensa y Justicia, quedará a cargo de la preparación física del plantel durante estos compromisos decisivos.

Ecuador hará su estreno en el Mundial este domingo frente a Costa de Marfil por la primera fecha del Grupo E, en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Posteriormente se enfrentará a Curazao en Kansas y cerrará su participación en la fase inicial ante Alemania en Nueva York. Los tres encuentros se disputarán en Estados Unidos.

Thomas Partey también se pierde el debut de Ghana

Otro de los casos que generó repercusión en las últimas horas es el de Thomas Partey. El mediocampista no podrá participar del debut de Ghana, aunque en este caso no se trata de una lesión ni de una decisión técnica.

Las autoridades canadienses rechazaron su ingreso debido a las causas judiciales que enfrenta actualmente. El futbolista acumula siete acusaciones por violación y una por agresión sexual, situación que derivó en la negativa para otorgarle la visa correspondiente.

Inicialmente, Partey fue denunciado por cinco presuntos hechos de violación y una agresión sexual. Meses después se sumaron dos nuevas acusaciones, ampliando el expediente judicial en su contra. El jugador se declaró inocente de todos los cargos y permanece en libertad bajo fianza.

El juicio está previsto para noviembre en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, aunque no se descarta una postergación hasta principios de 2027 debido a cuestiones procesales. Mientras tanto, el futbolista debe cumplir una serie de condiciones establecidas por la Justicia británica, entre ellas informar previamente sus desplazamientos y actividades.