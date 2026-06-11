Jesica Cirio mostró la primera ecografía de su embarazo y los usuarios detectaron una curiosa edición

Jesica Cirio atraviesa uno de los momentos más felices de su vida personal. Luego de confirmar públicamente que espera un hijo junto al empresario Nicolás Trombino, la conductora y modelo compartió en sus redes sociales la primera imagen de la ecografía del bebé y enterneció a sus seguidores.

Sin embargo, más allá de la emoción que generó la publicación, hubo un detalle que rápidamente captó la atención de los usuarios. Fiel a su pasión por el entrenamiento físico y la vida saludable, Cirio decidió editar la imagen agregándole una pequeña pesa en las manos al bebé, un gesto humorístico que provocó cientos de comentarios y reacciones.

La publicación no tardó en viralizarse y se convirtió en uno de los temas más comentados entre sus seguidores, quienes celebraron el particular sentido del humor de la modelo en medio de esta nueva etapa de su vida.

Un embarazo que llegó después de meses de rumores

La noticia del embarazo salió a la luz en abril de este año, aunque la relación entre Jesica Cirio y Nicolás Trombino comenzó a despertar rumores varios meses antes.

Las primeras versiones sobre el romance aparecieron en agosto de 2025, pero la pareja mantuvo un perfil bajo durante varios meses. Recién en febrero decidieron mostrarse públicamente durante la presentación de un libro, donde fueron fotografiados juntos por primera vez.

Desde entonces, la relación avanzó de manera constante y hoy ambos celebran la llegada de su primer hijo en común.

Cómo fue el momento en que se filtró la noticia

En una entrevista con Pamela David para el programa Desayuno Americano (América TV), Cirio recordó el inesperado momento en que trascendió la noticia de su embarazo antes de que pudiera comunicársela a su entorno más cercano.

Según contó, el periodista Ángel de Brito se enteró rápidamente de la información y se comunicó con ella antes de hacerla pública.

“Me tomó todo por sorpresa lo de Ángel porque me habló cuando se enteró y yo no se lo había contado a nadie, ni siquiera a mi hija”, relató.

La conductora explicó que su principal preocupación era poder hablar primero con Chloe, fruto de su relación con Martín Insaurralde.

“Le pedí por favor que me esperara aunque sea a contárselo a mi nena. Así que me fui corriendo a hablar con ella antes de que saliera en los medios”, recordó.

Confirmó que espera un varón

Durante la entrevista, Jesica también reveló que el bebé que viene en camino será un varón, una noticia que recibió con enorme felicidad.

Si bien reconoció que la filtración aceleró los tiempos para compartir la noticia con su familia y seres queridos, aseguró que está disfrutando cada momento de esta nueva experiencia.

La modelo se mostró emocionada por la llegada de un nuevo integrante a la familia y destacó el acompañamiento que recibió de sus afectos durante las primeras semanas del embarazo.

Cómo es su relación actual con Nicolás Trombino

A pesar del gran presente sentimental que atraviesan, Cirio explicó que todavía no convive con el empresario y que ambos prefieren tomarse las decisiones importantes con tranquilidad.

“Nos conocemos hace menos de un año y todavía no convivimos, por lo menos por ahora”, señaló.

La conductora explicó que la relación evolucionó rápidamente y que aún están acomodándose a los cambios que implica la llegada de un hijo.

“Veremos con el tiempo. No tuve demasiado tiempo para procesar todo lo que pasó”, comentó.

Además, reconoció que la distancia geográfica entre ambos también influye en los planes a futuro.

“No sé si vamos a vivir juntos en este momento. Vivimos bastante lejos y son conversaciones que todavía tenemos pendientes. Seguramente con el tiempo iremos acomodando todo”, concluyó.

Mientras tanto, Jesica Cirio disfruta de esta etapa de plenitud, comparte con sus seguidores algunos momentos especiales del embarazo y se prepara para recibir a su segundo hijo, una noticia que marca un nuevo comienzo en su vida personal.