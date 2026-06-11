Paulón cargó contra Adorni y pidió excluir a funcionarios del régimen de “Inocencia Fiscal”

Esteban Paulón cuestionó duramente a Manuel Adorni y Bettina Angeletti

El diputado socialista criticó el régimen de “Inocencia Fiscal”

La oposición apunta contra la adhesión de familiares de funcionarios al sistema

Paulón presentó un proyecto para excluir a dirigentes públicos del régimen

Desde el oficialismo niegan irregularidades patrimoniales en el caso Adorni

La polémica reavivó el debate sobre transparencia y control de funcionarios

El diputado nacional por la provincia de Santa Fe Esteban Paulón, integrante del Partido Socialista, lanzó duras críticas contra el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y contra su esposa, Bettina Angeletti, luego de que trascendiera la adhesión de ella al régimen de regularización tributaria denominado “Inocencia Fiscal”.

La polémica se instaló en el escenario político después de conocerse que Angeletti solicitó incorporarse al esquema impulsado por el Gobierno nacional en la antesala de la presentación de la declaración jurada patrimonial del funcionario.

A través de una publicación en sus redes sociales, Paulón cuestionó tanto la situación particular de la familia Adorni como el contenido de la normativa promovida por la administración de Javier Milei.

“De manual: más sucios que una papa. La adhesión de Bettina Angeletti al régimen de inocencia fiscal confirma lo que todos sabemos: que los Adorni están hasta las manos”, escribió el legislador santafesino en su cuenta de X.

El diputado socialista profundizó posteriormente sus cuestionamientos y vinculó el régimen fiscal impulsado por el oficialismo con un supuesto intento de beneficiar a funcionarios públicos involucrados en irregularidades patrimoniales.

Según sostuvo, algunas de las herramientas aprobadas recientemente por el Congreso habrían sido diseñadas para flexibilizar controles y facilitar situaciones de encubrimiento patrimonial.

“Promovieron leyes para encubrir su propia corrupción y dejaron todos los dedos marcados”, afirmó Paulón.

En ese contexto, el legislador apuntó directamente contra Manuel Adorni y lanzó una de las críticas más fuertes desde la oposición hacia el funcionario nacional. “La sociedad argentina ya dio su veredicto. Adorni podrá seguir siendo jefe de Gabinete, pero es un inmoral”, sostuvo.

Las declaraciones del diputado socialista se producen en medio de una creciente controversia política alrededor del régimen de “Inocencia Fiscal”, una herramienta que permite regularizar situaciones tributarias mediante un esquema simplificado administrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Desde el Gobierno nacional aclararon en reiteradas oportunidades que el régimen no constituye un blanqueo de capitales y remarcaron que la adhesión al sistema no implica necesariamente la existencia de fondos no declarados ni irregularidades patrimoniales.

Sin embargo, distintos sectores de la oposición comenzaron a cuestionar la posibilidad de que funcionarios públicos y familiares directos puedan acceder a este tipo de mecanismos sin restricciones específicas.

En ese marco, Paulón confirmó que presentó un proyecto de ley destinado a excluir expresamente del régimen de “Inocencia Fiscal” a funcionarios de los tres poderes del Estado y a sus familiares directos.

La iniciativa también contempla un período de incompatibilidad de hasta dos años previos al ingreso a la función pública, con el objetivo de evitar posibles maniobras de regularización patrimonial vinculadas con dirigentes políticos.

Según explicó el legislador santafesino, la propuesta busca impedir que herramientas tributarias sean utilizadas para ocultar fondos obtenidos a través de delitos contra la administración pública.

“Tiene que haber un límite a la avivada de los Adorni. Que se termine la joda libertaria”, expresó Paulón al defender el proyecto presentado en el Congreso.

El diputado agregó además que el régimen no puede transformarse en una vía para legitimar situaciones patrimoniales dudosas. “La inocencia fiscal no puede ser utilizada para lavar fondos provenientes de delitos contra el Estado”, sostuvo.

Hasta el momento, desde el entorno de Manuel Adorni negaron cualquier tipo de irregularidad vinculada con la adhesión de Bettina Angeletti al régimen tributario y remarcaron que todas las presentaciones patrimoniales del funcionario serán realizadas conforme a la normativa vigente.

No obstante, la situación generó una nueva disputa política entre el oficialismo y sectores opositores, que comenzaron a exigir mayores controles sobre funcionarios públicos y personas políticamente expuestas.

En medio de ese debate, el caso Adorni volvió a instalar discusiones sobre transparencia, ética pública y control patrimonial dentro del escenario político nacional.