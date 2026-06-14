Murió Gaspi tras un trágico accidente de helicóptero en Río de Janeiro

El youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, y el cantante estadounidense Oliver Tree habrían fallecido este domingo en un accidente de helicóptero ocurrido en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, según reportes difundidos por autoridades locales tras una colisión entre dos aeronaves.

De acuerdo con la información divulgada, el siniestro dejó un saldo de seis víctimas fatales. Entre ellas se encontraban Alexandre Souza y Charles Marsillac, quienes pilotaban las aeronaves involucradas; el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves; el director argentino de videoclips Lucas Vignale; además de Gaspi y Oliver Tree.

Un amplio operativo de emergencia

Tras el impacto, equipos de emergencia desplegaron un importante operativo en la zona. Según informaron los bomberos, cinco de las víctimas fueron encontradas en una de las aeronaves, mientras que el sexto cuerpo fue hallado en el segundo helicóptero, que cayó a unos 100 metros del lugar de la colisión.

El accidente también provocó importantes daños materiales. Las llamas alcanzaron al menos una veintena de vehículos estacionados en las inmediaciones y una densa columna de humo negro pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad. Asimismo, fragmentos de las aeronaves impactaron contra edificios residenciales y comerciales cercanos.

Investigación en curso

Especialistas aeronáuticos y peritos continúan trabajando en el lugar para determinar las causas del choque. Las autoridades buscan establecer qué factores provocaron la colisión entre ambas aeronaves, en un hecho que podría convertirse en uno de los accidentes aéreos más relevantes registrados en Brasil durante el año.

Quiénes eran Gaspi y Oliver Tree

Oliver Tree alcanzó notoriedad internacional gracias a su carrera musical y a una estética artística inconfundible, caracterizada por un estilo visual extravagante que lo convirtió en una figura reconocida dentro de la escena alternativa.

Por su parte, Gaspi se convirtió en uno de los creadores de contenido más populares de Argentina gracias a sus videos grabados en las calles de Buenos Aires. Su estilo espontáneo, las entrevistas improvisadas y expresiones ya clásicas como su saludo “buenass” le permitieron construir una amplia comunidad de seguidores en redes sociales y plataformas digitales.