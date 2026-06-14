La inesperada respuesta de la doble de Shakira sobre su presencia en la apertura del Mundial 2026

Mientras en las redes sociales continúan las repercusiones por la presentación de Shakira en la ceremonia inaugural del Mundial 2026, una publicación en Instagram aportó una cuota de humor a la polémica que se instaló en torno a la artista.

Todo surgió luego de que algunos usuarios comenzaran a especular con la posibilidad de que la cantante hubiera utilizado una doble durante su actuación en el Estadio Azteca. Rápidamente, las miradas apuntaron hacia Shakibecca, la influencer venezolana que ganó notoriedad por su notable parecido físico con la intérprete de "Hips Don't Lie".

En medio de los rumores, la relacionista pública conocida en Instagram como @dresstiny.co compartió un video junto a Shakibecca durante una salida nocturna en México. En las imágenes se las observa bailando y disfrutando de la noche, mientras que el texto de la publicación hizo referencia directa a las versiones que circulaban en internet.

“Última hora. Si pensaban que Shakibecca estaba cantando en el Azteca… se equivocan. Me la robé para llevarla de fiesta y las dos Shakiras terminaron apoderándose de la ciudad. ¿La original estaba en el estadio? No podemos confirmarlo”, escribió con tono humorístico.

El posteo rápidamente se volvió viral y acumuló cientos de comentarios. Sin embargo, quien terminó llevándose gran parte de la atención fue la propia Shakibecca, que decidió sumarse a la broma con una respuesta que no pasó desapercibida.

“Yo estaba con ella, ¡no en el Estadio Azteca!”, comentó la influencer, alimentando con ironía las teorías que la señalaban como la supuesta doble de la artista colombiana durante el espectáculo inaugural.

Si bien desde el entorno de Shakira desmintieron las especulaciones y aseguraron que fue la cantante quien estuvo sobre el escenario, el tema se convirtió en una de las conversaciones más comentadas de las últimas horas en redes sociales. En ese contexto, el comentario de Shakibecca fue celebrado por miles de usuarios, que destacaron el sentido del humor con el que decidió tomarse una controversia que alcanzó repercusión internacional.