Wanda Nara subió una foto al borde de la censura y dejó sin palabras a sus seguidores

Wanda Nara atraviesa un gran momento tanto en lo profesional como en lo personal. Luego del cierre de MasterChef Celebrity y de la repercusión que obtuvo su ficción vertical junto a Maxi López, la conductora celebró la compra de una nueva camioneta y se mostró disfrutando de una etapa de tranquilidad.

En ese contexto, la empresaria compartió con sus seguidores una imagen desde una jornada de relax y cuidado personal. A través de su cuenta de Instagram, publicó una selfie tomada mientras descansaba en un spa y acompañó la postal con una frase que resumió su rutina del día: “Gimnasio-Spa-repetir”.

La publicación no tardó en generar repercusión entre sus millones de seguidores, quienes reaccionaron con miles de "me gusta", mensajes de admiración y emojis. Como suele ocurrir con cada una de sus apariciones en redes sociales, la imagen despertó una gran cantidad de comentarios y rápidamente se viralizó.

No es la primera vez que Wanda comparte contenido de este estilo. A lo largo de los años, la conductora ha convertido sus redes en una ventana de su vida cotidiana, donde alterna publicaciones vinculadas a su trabajo, su familia, sus viajes y producciones fotográficas que suelen captar la atención del público.

Con una imagen simple y sin una producción elaborada, Wanda volvió a generar repercusión en las plataformas digitales y a convertirse en uno de los temas más comentados entre sus seguidores.