Senesi se sumó a la Selección Argentina

La Selección Argentina sumó oficialmente a su último integrante para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Marcos Senesi aterrizó en Kansas City durante las primeras horas de este sábado y se incorporó de inmediato a la concentración de la Albiceleste, luego de ser convocado por Lionel Scaloni para reemplazar al lesionado Leonardo Balerdi.

El defensor llegó con una mezcla de emoción, ilusión y responsabilidad. A pocos días del debut de Argentina en la máxima cita del fútbol mundial, el ex San Lorenzo recibió la noticia que cualquier futbolista sueña escuchar y no ocultó su felicidad por la oportunidad de formar parte del plantel campeón del mundo.

El primer mensaje fue para Balerdi

Antes de hablar de sí mismo y de su inesperada convocatoria, Senesi tuvo un gesto que fue muy valorado dentro del grupo.

El defensor comenzó su primera declaración pública enviándole un mensaje de apoyo a Leonardo Balerdi, quien debió abandonar la convocatoria por una lesión sufrida en la etapa final de preparación.

"Primero quiero mandarle un abrazo al Flaco. Es una situación muy difícil para él. Le deseo una pronta recuperación", expresó apenas llegó al aeropuerto.

La lesión del zaguero del Olympique de Marsella abrió una vacante en la lista definitiva y obligó al cuerpo técnico a tomar una decisión de urgencia cuando el debut mundialista ya está a la vuelta de la esquina.

La llamada que cambió sus vacaciones

Hasta hace apenas unos días, Senesi disfrutaba de sus vacaciones en Ibiza después de cerrar una temporada intensa en Europa. Sin embargo, nunca perdió la esperanza de recibir un llamado.

El defensor reconoció que se mantuvo atento hasta último momento porque sabía que existía una posibilidad.

"Estaba entrenando y esperando. No tuve ningún tipo de contacto hasta el final, pero estoy muy feliz y agradecido por esta oportunidad", confesó.

La convocatoria llegó cuando menos margen de maniobra existía y obligó al futbolista a cambiar rápidamente el descanso por la exigencia de una Copa del Mundo.

"Sabía que se podía dar. Lo esperé hasta último momento y por suerte ocurrió", agregó.

El sueño de cualquier chico

La emoción fue evidente cuando habló de lo que significa representar a la Argentina en un Mundial.

Senesi recordó sus comienzos en el fútbol y dejó una frase que rápidamente se viralizó entre los hinchas argentinos.

"Es el sueño que cualquier chico tiene cuando empieza a jugar a la pelota en su barrio", aseguró.

Para el defensor, esta convocatoria representa mucho más que una oportunidad deportiva. Es la posibilidad de formar parte de la historia de la Selección y de vivir una experiencia que persiguió durante toda su carrera.

"Hoy lo estoy cumpliendo y estoy muy feliz por eso", expresó.

Luego dejó una declaración que refleja el fuerte sentido de pertenencia que siente por la Albiceleste.

"Siempre dije que no me veía cantando otro himno que no fuera el de Argentina".

¿Qué lugar ocupará en el equipo de Scaloni?

Más allá de la carga emotiva de la convocatoria, la llegada de Senesi también tiene una importancia táctica para Lionel Scaloni.

El defensor se incorpora como una variante de jerarquía para una zona sensible del campo. Su condición de marcador central zurdo natural le permite ocupar un rol específico dentro de la estructura defensiva del seleccionado.

En la planificación del cuerpo técnico aparece como la principal alternativa para cubrir eventuales ausencias o brindar descanso a Lisandro Martínez y Facundo Medina, dos futbolistas que pueden desempeñarse en funciones similares.

Además, su experiencia en el fútbol europeo y su capacidad para adaptarse a distintos sistemas defensivos le otorgan una versatilidad muy valorada por Scaloni.

Una oportunidad única en el momento menos esperado

La historia de Senesi tiene todos los ingredientes de una de las grandes historias previas al Mundial. Pasó de disfrutar sus vacaciones en Europa a subirse a un avión rumbo a Estados Unidos para sumarse a la concentración argentina.

Ahora tendrá la misión de ponerse rápidamente a disposición del cuerpo técnico y ganarse un lugar dentro de una selección que llega como una de las principales candidatas al título.

La convocatoria llegó de manera inesperada, pero para Senesi significa la posibilidad de cumplir el sueño de toda una vida: vestir la camiseta argentina en una Copa del Mundo y formar parte de un plantel que buscará defender la gloria conquistada en Qatar 2022.