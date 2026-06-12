Beneficios comprobados del repollo para la salud

Durante años, el repollo fue considerado simplemente una guarnición económica y versátil. Sin embargo, investigaciones recientes demostraron que esta hortaliza milenaria es mucho más que un ingrediente habitual en ensaladas y guisos. Diversos estudios científicos respaldan hoy su papel en la prevención de enfermedades cardiovasculares, la reducción de la inflamación, el control del colesterol y el fortalecimiento de la salud digestiva.

Instituciones como la Cleveland Clinic y la Harvard T.H. Chan School of Public Health coinciden en que incorporar repollo de forma regular a la alimentación puede aportar beneficios significativos para la salud general, convirtiéndolo en uno de los vegetales más completos y accesibles disponibles durante todo el año.

Los 10 beneficios del repollo respaldados por la ciencia

1. Ayuda a reducir la presión arterial

Uno de los hallazgos más importantes proviene de un ensayo clínico publicado en la revista científica BMC Medicine, donde se observó que el consumo diario de vegetales crucíferos, especialmente repollo, produjo una disminución significativa de la presión arterial sistólica en personas con hipertensión leve.

Los investigadores concluyeron que los compuestos antioxidantes y azufrados presentes en este vegetal pueden actuar directamente sobre la salud vascular.

Este efecto se observó incluso sin pérdida de peso, lo que refuerza el potencial del repollo como aliado cardiovascular.

2. Tiene una enorme concentración de nutrientes

Aunque aporta muy pocas calorías, el repollo es una fuente destacada de vitaminas y minerales esenciales.

Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), una taza de repollo crudo aporta:

54% de la vitamina C diaria recomendada

85% de la vitamina K diaria recomendada

Folato

Vitamina B6

Potasio

Calcio

Manganeso

Con apenas 22 calorías por taza, ofrece una densidad nutricional excepcional.

3. Combate la inflamación crónica

El repollo contiene polifenoles, flavonoides y otros antioxidantes que ayudan a disminuir procesos inflamatorios asociados con múltiples enfermedades.

La Cleveland Clinic destaca que el consumo habitual de vegetales crucíferos se relaciona con menores niveles de inflamación sistémica, un factor involucrado en patologías como:

Enfermedades cardiovasculares

Diabetes tipo 2

Síndrome metabólico

Artritis

Reducir la inflamación crónica es uno de los pilares de la prevención de enfermedades modernas.

4. Favorece la salud digestiva

La fibra presente en el repollo ayuda a mejorar el tránsito intestinal y alimenta a las bacterias beneficiosas que forman parte de la microbiota intestinal.

Además, cuando se consume fermentado, como en el caso del chucrut o el kimchi, aporta probióticos naturales que contribuyen a mantener el equilibrio digestivo.

Una microbiota saludable no solo mejora la digestión, sino que también fortalece el sistema inmunológico.

5. Protege el corazón y las arterias

El repollo morado contiene antocianinas, pigmentos responsables de su color característico y reconocidos por su potente acción antioxidante.

Una investigación publicada en Journal of the Science of Food and Agriculture encontró que estos compuestos ayudan a:

Reducir el daño oxidativo.

Mejorar la elasticidad arterial.

Disminuir el riesgo cardiovascular.

Proteger tejidos cardíacos y hepáticos.

Las antocianinas también fueron asociadas con una menor incidencia de infartos y accidentes cerebrovasculares.

6. Ayuda a disminuir los triglicéridos

Otro estudio clínico publicado en BMC Medicine detectó una reducción significativa de los triglicéridos en sangre tras una intervención basada en vegetales crucíferos.

Los beneficios se observaron independientemente de cambios en el peso corporal.

Esto sugiere que el repollo puede influir directamente en el metabolismo de las grasas.

7. Contribuye a bajar el colesterol LDL

La fibra soluble y los fitoesteroles presentes en el repollo ayudan a disminuir los niveles de colesterol LDL, conocido popularmente como colesterol "malo".

Según especialistas de la Cleveland Clinic, este efecto contribuye a prevenir:

Aterosclerosis.

Enfermedad coronaria.

Obstrucciones arteriales.

Controlar el colesterol LDL es una de las estrategias más efectivas para proteger el sistema cardiovascular.

8. Fortalece los huesos gracias a la vitamina K

La vitamina K cumple un rol fundamental en la coagulación sanguínea y en el metabolismo óseo.

Una sola taza de repollo aporta gran parte de los requerimientos diarios de este nutriente.

Su consumo regular puede ayudar a disminuir el riesgo de fracturas y osteoporosis, especialmente en adultos mayores.

9. Podría ayudar a prevenir ciertos tipos de cáncer

Los glucosinolatos presentes en el repollo son compuestos naturales que generan sustancias bioactivas llamadas isotiocianatos.

Según Harvard, estos compuestos han demostrado potencial para:

Favorecer la eliminación de sustancias cancerígenas.

Proteger las células frente al daño oxidativo.

Inhibir ciertos mecanismos relacionados con el desarrollo tumoral.

Las investigaciones sugieren un posible efecto protector frente al cáncer colorrectal y otros tumores digestivos.

10. Es fácil de incorporar y seguro para la mayoría de las personas

A diferencia de otros alimentos funcionales más costosos o difíciles de conseguir, el repollo está disponible durante todo el año y puede incluirse fácilmente en múltiples preparaciones.

Los estudios clínicos destacan además que presenta una excelente tolerancia en adultos de distintas edades.

Por qué el repollo es considerado un superalimento accesible

Además de sus vitaminas y minerales, el repollo contiene compuestos azufrados exclusivos de las verduras crucíferas.

Entre ellos destacan:

Glucosinolatos

S-metilcisteína sulfóxido

Estas sustancias participan en procesos relacionados con:

Protección celular.

Regulación de la presión arterial.

Reparación de tejidos.

Defensa antioxidante.

Por eso muchos especialistas lo consideran uno de los vegetales con mejor relación entre costo y beneficios para la salud.

Cinco formas simples de sumar más repollo a la dieta

Ensalada coleslaw

Repollo rallado combinado con zanahoria, manzana y un aderezo liviano.

Salteados

Ideal para combinar con pollo, huevo, legumbres o carnes magras.

Sopas y guisos

Aporta fibra, volumen y nutrientes con muy pocas calorías.

Chucrut o kimchi

Versiones fermentadas ricas en probióticos beneficiosos para la microbiota intestinal.

Al horno

Cortado en gajos y cocinado con aceite de oliva, especias y hierbas aromáticas.

Un alimento simple con beneficios sorprendentes

Aunque suele pasar desapercibido frente a otros alimentos más populares, el repollo acumula cada vez más evidencia científica a su favor. Ayuda a controlar la presión arterial, favorece la salud cardiovascular, mejora la digestión, aporta antioxidantes y suma nutrientes esenciales con muy pocas calorías.

Por su bajo costo, disponibilidad y versatilidad, los especialistas coinciden en que incorporarlo regularmente puede ser una de las decisiones más sencillas y efectivas para mejorar la alimentación y proteger la salud a largo plazo.