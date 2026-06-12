Ricardo Alfonsín responsabilizó a la oposición dialoguista por la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal

El dirigente sostuvo que el oficialismo no contaba con mayoría propia para sancionar esa normativa

También cuestionó el acompañamiento parlamentario a la Ley Bases, la reforma laboral y el RIGI

Las declaraciones se produjeron en medio de la polémica por la situación patrimonial de Manuel Adorni

Alfonsín criticó además el silencio de dirigentes que evitaron expresar públicamente sus diferencias

El debate sobre el alcance de la Ley de Inocencia Fiscal continúa generando repercusiones políticas e institucionales

El ex embajador argentino en España y ex diputado nacional Ricardo Alfonsín cuestionó con dureza a los sectores de la denominada oposición dialoguista por haber acompañado en el Congreso una serie de iniciativas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, entre ellas la Ley de Inocencia Fiscal. Sus declaraciones se produjeron en medio de la polémica generada por la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien recurrió a ese régimen en el marco de las explicaciones brindadas sobre la evolución de sus bienes.

A través de una publicación en la red social X, Alfonsín sostuvo que la responsabilidad política por la sanción de esa normativa no puede atribuirse únicamente al oficialismo. Según argumentó, el bloque gobernante carecía de mayorías propias en ambas cámaras legislativas y necesitó del acompañamiento de otros sectores para convertir en ley varias de sus iniciativas.

El dirigente radical consideró que la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal fue posible gracias al respaldo de legisladores pertenecientes a espacios que, si bien se presentan como opositores, decidieron acompañar al Gobierno en votaciones clave. En ese sentido, afirmó que sin esos votos la iniciativa no habría prosperado en el Congreso.

La crítica de Alfonsín se inscribe en el debate político abierto tras conocerse que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, utilizaron herramientas contempladas en el nuevo régimen para regularizar aspectos vinculados a su situación patrimonial. El caso generó cuestionamientos de distintos sectores opositores respecto de los alcances de la normativa y de las consecuencias que podría tener sobre los mecanismos de control fiscal.

Más allá de la Ley de Inocencia Fiscal, el ex embajador amplió sus objeciones a otras medidas impulsadas por la administración libertaria. Entre ellas mencionó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, la Ley Bases, la reforma laboral y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), iniciativas que también contaron con apoyos provenientes de sectores opositores.

Para Alfonsín, esas decisiones legislativas tuvieron un impacto significativo en la orientación política y económica del país. Por esa razón, consideró que quienes acompañaron esos proyectos comparten parte de la responsabilidad sobre sus consecuencias.

Asimismo, el dirigente planteó que existen otras decisiones gubernamentales que no requirieron aprobación parlamentaria y cuyos efectos, según su visión, podrían observarse con mayor claridad en el futuro. En ese contexto, cuestionó lo que interpretó como una actitud permisiva o complaciente de algunos sectores políticos frente a determinadas acciones del Poder Ejecutivo.

Otro de los aspectos destacados de sus declaraciones fue la referencia al comportamiento de dirigentes que, sin haber votado necesariamente a favor de todas las iniciativas cuestionadas, optaron por no expresar públicamente sus diferencias. Alfonsín sostuvo que hubo referentes políticos con capacidad para influir en el debate público que eligieron mantener silencio frente a decisiones que consideraban equivocadas.

No obstante, el ex diputado reconoció que dentro de la llamada oposición dialoguista existieron legisladores que rechazaron algunas de las iniciativas promovidas por el oficialismo. En ese sentido, manifestó su expectativa de que eventuales cambios de posición respondan a convicciones genuinas y no únicamente a circunstancias coyunturales.

Las declaraciones de Alfonsín se suman a una creciente discusión sobre el rol desempeñado por los distintos bloques parlamentarios desde la llegada de Milei al poder. Mientras algunos sectores destacan la necesidad de construir consensos para garantizar gobernabilidad, otros cuestionan el respaldo brindado a determinadas reformas impulsadas por el Ejecutivo.

En particular, la controversia en torno a la Ley de Inocencia Fiscal volvió a instalarse en la agenda pública a partir de los cuestionamientos surgidos tras el caso Adorni. El debate gira en torno a si la normativa facilita la regularización de situaciones patrimoniales sin afectar los mecanismos de control o si, por el contrario, limita las capacidades de fiscalización del Estado.

En ese escenario, las críticas de Alfonsín apuntan no solo al oficialismo, sino también a aquellos sectores de la oposición que contribuyeron con sus votos a la aprobación de las principales reformas impulsadas durante la actual gestión.