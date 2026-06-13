Milei volverá a Rosario para el Día de la Bandera y encabezará el acto en el Monumento restaurado

El presidente Javier Milei participará el próximo 20 de junio del acto central por el Día de la Bandera en Rosario, una de las celebraciones patrias más emblemáticas del país. La presencia del mandatario fue confirmada por fuentes oficiales luego de varios días de especulaciones y en medio de los preparativos que ya se encuentran en marcha para la ceremonia.

La visita se concretará tras las invitaciones cursadas por el gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario, que en las últimas semanas comenzaron a coordinar junto a Nación los detalles organizativos, protocolares y de seguridad del evento. Como parte de esos trabajos, equipos técnicos de las distintas jurisdicciones mantuvieron reuniones para avanzar en la logística de una jornada que volverá a tener como escenario principal al Monumento Nacional a la Bandera.

La edición de este año tendrá además un significado especial debido a que pocos días antes quedarán finalizadas las obras de recuperación integral del histórico monumento. La reinauguración oficial está prevista para el 17 de junio, luego de una serie de trabajos de restauración que fueron concluidos por la provincia de Santa Fe.

Las tareas incluyeron la puesta en valor de distintos sectores emblemáticos del complejo, entre ellos la recuperación de la fuente principal, la reparación de filtraciones que afectaban áreas internas, mejoras en la estructura de la torre y la modernización de espacios destinados a actividades institucionales y culturales.

La etapa final de la obra fue ejecutada por la administración provincial, que decidió continuar los trabajos luego de la interrupción del financiamiento nacional. Además de completar la restauración, el gobierno santafesino afrontó compromisos económicos vinculados a tareas ya realizadas durante etapas anteriores del proyecto.

El regreso de Milei a Rosario se producirá dos años después de su última participación en la celebración del 20 de junio. En 2025, el Presidente no asistió al acto oficial y la representación nacional estuvo a cargo de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Desde su llegada a la Casa Rosada, Rosario se convirtió en uno de los destinos que el mandatario visitó con mayor frecuencia. Durante los últimos meses encabezó actividades institucionales, encuentros con sectores productivos y actos políticos en distintos puntos de la región.

Ahora, el Presidente volverá a la ciudad para liderar una de las fechas más significativas del calendario nacional, en un Monumento a la Bandera que lucirá completamente renovado y que será el escenario central de una nueva conmemoración de la creación de la enseña patria.