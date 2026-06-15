Bonos duales y elecciones 2027: el mercado empieza a cubrirse ante un posible regreso de las tasas reales positivas

El mercado comenzó a analizar el impacto que podrían tener las elecciones de 2027 sobre las tasas de interés

El Tesoro amplió la oferta de bonos duales CER-TAMAR con tres nuevas emisiones

Estos instrumentos combinan cobertura por inflación y potencial beneficio por tasas reales positivas

Analistas consideran posible un endurecimiento monetario si aumenta la volatilidad financiera

Los bonos duales aparecen como una herramienta defensiva frente a escenarios de incertidumbre electoral

La elevada volatilidad de estos títulos exige cautela para inversores de corto plazo y perfiles conservadores

La atención de los inversores comenzó a desplazarse hacia un factor que hasta hace poco parecía lejano: el impacto que podría tener el calendario electoral de 2027 sobre la política monetaria y las tasas de interés. A medida que se consolida la estabilidad cambiaria y el Gobierno profundiza su estrategia financiera, algunos analistas advierten que el escenario podría modificarse si aumentan las tensiones políticas o financieras en la antesala de los próximos comicios presidenciales.

En ese contexto, la última licitación del Tesoro Nacional despertó especial interés en el mercado. El 10 de junio se incorporaron tres nuevos bonos duales CER-TAMAR con vencimientos en diciembre de 2028, diciembre de 2029 y junio de 2030. Con estas emisiones, ya son cinco los títulos de este tipo disponibles para los inversores, ampliando significativamente las alternativas de cobertura frente a eventuales cambios en las condiciones económicas.

La principal característica de estos instrumentos es que combinan dos mecanismos de protección. Por un lado, ofrecen ajuste por inflación mediante el índice CER, mientras que por otro permiten beneficiarse de una eventual mejora de las tasas de interés reales a través de la referencia TAMAR. Esta estructura los convierte en una herramienta particularmente atractiva para quienes buscan resguardar capital frente a distintos escenarios macroeconómicos.

El interés por estos bonos se vincula directamente con las expectativas sobre la evolución futura de la política monetaria. Durante los últimos meses, la combinación de estabilidad cambiaria, acumulación de reservas y desaceleración de la inflación contribuyó a que las tasas reales permanecieran en terreno negativo. Sin embargo, algunos especialistas consideran que esa situación podría no ser permanente.

Entre quienes analizan este escenario se encuentra Gustavo Araujo, responsable del área de Research de Criteria, quien sostuvo que los nuevos instrumentos presentan un potencial significativo en caso de que las tasas reales vuelvan a ubicarse por encima de la inflación. Según explicó, la rentabilidad de estos bonos podría verse favorecida si el Gobierno decide endurecer nuevamente las condiciones monetarias para preservar la estabilidad financiera.

La hipótesis no surge de manera aislada. Desde el mercado recuerdan que la administración económica ya demostró en distintas oportunidades que está dispuesta a adoptar medidas más restrictivas cuando percibe riesgos para la estabilidad cambiaria. Bajo esa lógica, el objetivo de contener presiones inflacionarias podría llevar nuevamente a la convalidación de tasas más elevadas si las circunstancias lo requieren.

La cercanía de las elecciones presidenciales de 2027 aparece como uno de los factores que podrían generar mayores niveles de incertidumbre. Tradicionalmente, los períodos electorales suelen incrementar la volatilidad de los mercados, alimentando movimientos defensivos por parte de inversores y operadores financieros. En ese escenario, los bonos duales CER-TAMAR son observados como una alternativa capaz de ofrecer cobertura frente a múltiples riesgos simultáneamente.

La ventaja central de estos títulos radica en su flexibilidad. Si las tasas reales continúan siendo negativas, el componente ajustado por CER mantiene la protección frente a la inflación. Pero si el contexto cambia y las tasas comienzan a superar la evolución de los precios, la referencia TAMAR gana protagonismo y mejora el rendimiento potencial del instrumento.

No obstante, los especialistas también advierten sobre los riesgos asociados. La elevada duration de estos bonos implica una sensibilidad importante frente a variaciones en las tasas y en las expectativas del mercado. Por esa razón, sus precios pueden experimentar oscilaciones significativas en períodos de incertidumbre financiera o cambios abruptos en la política económica.

Esta característica obliga a los inversores a evaluar cuidadosamente su horizonte de inversión y su tolerancia al riesgo. Aunque la cobertura que ofrecen puede resultar valiosa frente a un eventual escenario de tensión preelectoral, no todos los perfiles están en condiciones de asumir la volatilidad que puede presentarse en el corto plazo.

Mientras tanto, el mercado continúa monitoreando la evolución de las variables macroeconómicas y las señales que emite el Gobierno. Con las elecciones de 2027 aún a la distancia, los movimientos recientes muestran que parte de los inversores ya comenzó a prepararse para un escenario en el que las tasas reales positivas podrían volver a ocupar un lugar central dentro de la estrategia financiera oficial.