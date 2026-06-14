La furia de Franco Colapinto tras la clasificación en Barcelona: “Estoy muy frustrado”

Franco Colapinto no ocultó su frustración después de la clasificación del Gran Premio de Barcelona. Aunque consiguió avanzar a la segunda tanda y aseguró el 13° puesto de largada para la carrera del domingo, el piloto argentino realizó una de las declaraciones más contundentes desde su llegada a la Fórmula 1 y apuntó directamente contra los problemas de rendimiento de su Alpine.

Lejos de mostrarse conforme por haber superado el primer corte clasificatorio, el joven oriundo de Pilar dejó al descubierto su malestar por el comportamiento del monoplaza y describió una jornada extremadamente complicada en el Circuito de Montmeló.

“Perdí en todas las vueltas. Fue un desastre”, resumió con evidente enojo apenas terminó la sesión.

Un Alpine imposible de manejar

La clasificación estuvo marcada por las dificultades que Colapinto arrastró durante todo el fin de semana. Desde los entrenamientos libres, el argentino había manifestado problemas para encontrar estabilidad, tracción y ritmo competitivo, pero la situación pareció agravarse durante la qualy.

Según explicó el propio piloto, el principal inconveniente estuvo en el comportamiento impredecible del auto, que le impidió atacar las curvas con confianza y lo obligó a conducir constantemente al límite.

“Traté de sacar todo lo que podía, fui con el cuchillo entre los dientes, pero el auto no hace lo que quiero. Voy haciendo drift toda la vuelta”, afirmó.

La descripción refleja el delicado momento que atraviesa Alpine, una escudería que continúa buscando soluciones para mejorar el rendimiento de un coche que ha mostrado importantes inconsistencias a lo largo de la temporada.

“Casi termino contra la pared tres veces”

Uno de los momentos más llamativos de sus declaraciones llegó cuando relató las situaciones límite que sufrió durante la clasificación.

Colapinto explicó que perdió el control del monoplaza en distintos sectores del circuito y aseguró que estuvo muy cerca de protagonizar un accidente.

“Salgo de la curva 2 totalmente de costado, voy patinando en la curva 3. El auto se mueve muchísimo, no tiene tracción y me quedo sin neumáticos muy rápido”, comentó.

Pero la frase que más impacto generó fue aún más contundente.

“El auto casi termina contra la pared tres veces. Cuando intento ir al límite, hace lo que quiere”.

Las palabras del argentino reflejan la impotencia de un piloto que siente que no puede explotar su potencial debido a las limitaciones mecánicas y aerodinámicas del vehículo.

Los cambios no funcionaron

Durante las últimas horas, los ingenieros de Alpine realizaron distintas modificaciones para intentar mejorar el comportamiento del coche. Sin embargo, según reveló el propio Colapinto, ninguno de los ajustes dio resultado.

“Sabía que iba a ser difícil. Intentamos cambiar muchas cosas y no funcionó nada”, explicó.

El argentino detalló que el equipo modificó configuraciones importantes entre los entrenamientos y la clasificación, buscando encontrar una puesta a punto más competitiva.

“Di vuelta el auto para la FP3, lo volvimos a cambiar para la clasificación. Probamos distintas soluciones y no funcionó ninguna. No encontramos la vuelta”.

La sensación general en el box de Alpine fue de preocupación, ya que los problemas detectados en Barcelona parecen más profundos que una simple cuestión de puesta a punto.

Una clasificación que deja sabor amargo

En cualquier otro contexto, acceder a la Q2 y asegurarse el 13° puesto podría haber sido considerado un resultado aceptable.

Sin embargo, Colapinto entiende que el potencial era mayor y por eso el resultado terminó dejando una sensación negativa.

La diferencia con los puestos que otorgan puntos no parece tan grande, pero el argentino considera que el verdadero problema está en la falta de confianza que le transmite el auto.

“Es muy frustrante porque intento hacer todo lo posible y simplemente no sale nada”, reconoció.

La bronca también está relacionada con la imposibilidad de pelear en igualdad de condiciones frente a rivales directos que sí lograron encontrar rendimiento durante la clasificación.

El objetivo ahora es sumar puntos

A pesar de la frustración acumulada, Colapinto intentó enfocarse rápidamente en lo que viene.

La carrera del domingo aparece como una nueva oportunidad para revertir el panorama y rescatar un resultado positivo en Barcelona.

La estrategia, el desgaste de neumáticos y las posibles incidencias de carrera podrían abrirle la puerta a avanzar posiciones.

“Largando 13° hay oportunidades. No estamos tan lejos de los puntos”, analizó.

El argentino confía en que Alpine pueda encontrar alguna mejora durante las próximas horas y, sobre todo, espera que el ritmo de carrera sea más competitivo que el mostrado a una vuelta.

“Vamos a intentar hacer una buena carrera. Ojalá podamos tener menos degradación y encontrar algo más de rendimiento”.

Con ese objetivo, Colapinto buscará transformar la bronca de la clasificación en una actuación sólida el domingo y seguir sumando experiencia en una temporada que continúa presentándole desafíos cada fin de semana.