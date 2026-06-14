Pullaro encabezó la inauguración de las obras que devolvieron el Turismo Carretera a Rafaela

El Autódromo Ciudad de Rafaela vivió este sábado una jornada histórica con la inauguración de una serie de obras de infraestructura, seguridad y servicios que hicieron posible el esperado regreso del Turismo Carretera, cuya competencia se disputará la próxima semana después de varios años de ausencia.

Las mejoras representan el primer gran paso de un ambicioso proyecto de modernización que busca posicionar nuevamente al tradicional circuito rafaelino entre los escenarios más importantes del automovilismo sudamericano.

Los trabajos fueron posibles gracias a una articulación entre el Gobierno de Santa Fe, la Municipalidad de Rafaela, el Club Atlético de Rafaela y el sector privado, en un esquema de cooperación que las autoridades destacaron como fundamental para concretar una iniciativa que hasta hace poco tiempo parecía inalcanzable.

Durante el acto inaugural, el gobernador Maximiliano Pullaro resaltó el esfuerzo conjunto que permitió recuperar una de las competencias más emblemáticas del automovilismo argentino.

“Lo hicimos de la mejor manera, trabajando de manera coordinada, cada uno poniendo su grano de arena, pero entendiendo que teníamos que recuperar la carrera más emblemática y más linda de la República Argentina”, afirmó.

El mandatario provincial explicó que el acompañamiento al proyecto forma parte de una estrategia más amplia vinculada al desarrollo turístico de Santa Fe.

“Estamos convencidos de que la provincia de Santa Fe tiene que tener un proyecto de turismo. El turismo genera empleo, genera crecimiento económico y genera movilidad”, sostuvo.

Pullaro remarcó además que la inversión realizada trasciende el ámbito deportivo y tendrá un fuerte impacto económico para la ciudad y la región.

“Queremos que cada peso que pone el Gobierno Provincial genere empleo, trabajo y crecimiento económico”, señaló.

Entre las obras ejecutadas se destacan la construcción de 8.000 metros cuadrados de playón de hormigón en el sector de boxes, la repavimentación de la calle principal, una nueva calle secundaria, mejoras en el sistema de drenaje y adecuaciones eléctricas compatibles con las exigencias de la FIA.

Asimismo, se construyó una cama de leca de 15.000 metros cuadrados en la vía de escape de la Chicana 1 y una moderna sala médica de urgencias de 150 metros cuadrados, desarrollada con aportes privados.

Apoyo provincial y trabajo conjunto

El intendente Leonardo Viotti recordó los inicios del proyecto y destacó el respaldo recibido por parte del Gobierno santafesino.

“Cuando nos presentaron este sueño que parecía imposible, nos pusimos a trabajar y enseguida encontramos el apoyo de la Provincia y la decisión del gobernador de estar donde hay que estar”, expresó.

Viotti sostuvo que la recuperación del Turismo Carretera debe entenderse como una herramienta para impulsar la economía local.

“La vuelta del TC no es solamente un evento deportivo. Es empleo, producción y oportunidades para mucha gente”, afirmó.

Además, consideró que 2026 será un año trascendental para la ciudad.

“Este va a ser un año bisagra para Rafaela. La vuelta del Turismo Carretera y los Juegos Suramericanos son posibles gracias a una fuerte inversión provincial”, destacó.

Por su parte, el presidente de Atlético de Rafaela, Francisco Paravano, agradeció el respaldo recibido para concretar una iniciativa que durante mucho tiempo pareció imposible de realizar.

“Quiero agradecer especialmente al gobernador Pullaro porque cuando le presentamos el proyecto entendió rápidamente su importancia y no dudó en acompañarlo”, afirmó.

Uno de los aportes privados más significativos fue la construcción de la nueva sala médica. En ese sentido, Agustín Tita, director general del Sanatorio Nosti, valoró el trabajo conjunto entre el sector público y privado.

“Quiero agradecer el compromiso de la Provincia para hacer posible un evento tan importante para la ciudad, para la región y para todos los que vivimos del turismo y de la industria que representa el automovilismo”, expresó.

Con las obras finalizadas y la expectativa en aumento, Rafaela se prepara para volver a recibir al Turismo Carretera, recuperando una de las competencias más tradicionales y convocantes del deporte motor argentino, en una apuesta que busca convertir al autódromo en un polo de atracción para grandes eventos deportivos, culturales y turísticos.