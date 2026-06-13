Santa Fe presentó su plan climático: 35 acciones para enfrentar sequías, inundaciones y nuevos desafíos ambientales

El Gobierno de Santa Fe presentó oficialmente su Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático, una estrategia integral que busca anticiparse a los impactos ambientales y productivos derivados del calentamiento global. La iniciativa fue expuesta por el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, ante el gobernador Maximiliano Pullaro y el resto del gabinete provincial.

La propuesta quedó formalizada a través del decreto 0959 y contempla un total de 35 medidas distribuidas en nueve áreas estratégicas, acompañadas por 139 indicadores que permitirán monitorear su implementación y evaluar resultados a lo largo del tiempo.

Según explicó Estévez, el plan responde a las obligaciones establecidas por la legislación nacional sobre adaptación y mitigación frente al cambio climático, además de alinearse con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en el marco del Acuerdo de París.

La iniciativa involucra a todas las áreas del Estado provincial y aborda cuestiones vinculadas a la producción, la salud pública, la infraestructura y la gestión de riesgos ambientales. Entre los principales desafíos que busca enfrentar se encuentran las sequías prolongadas, las olas de calor, las inundaciones y la aparición de enfermedades asociadas a las modificaciones climáticas, como el dengue.

Uno de los ejes centrales del programa es la integración entre desarrollo productivo y sostenibilidad ambiental. Desde el Ministerio de Ambiente sostienen que la producción agropecuaria e industrial debe incorporar criterios ambientales para garantizar su competitividad y reducir los riesgos derivados de eventos climáticos extremos.

En ese sentido, remarcaron que las exigencias internacionales son cada vez mayores. La Unión Europea, por ejemplo, avanza en normativas que demandan certificaciones ambientales para la importación de productos agroindustriales, lo que obliga a los países exportadores a demostrar prácticas sostenibles y trazabilidad en sus cadenas productivas.

Como parte de esa estrategia, Santa Fe presentó recientemente una plataforma pública de producción sostenible que permitirá certificar el origen de productos como carne, cuero y cereales, garantizando que no provienen de áreas deforestadas. La herramienta apunta a facilitar el cumplimiento de los requisitos que comenzarán a regir en el mercado europeo a partir de 2027.

Respecto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el ministro explicó que la provincia trabaja en línea con los objetivos nacionales previstos para 2030. Si bien las metas específicas pueden ajustarse en función de los acuerdos internacionales y las cumbres climáticas, destacó que el nuevo plan incorpora acciones concretas tanto para disminuir emisiones como para fortalecer la capacidad de adaptación de la provincia.

Entre las políticas impulsadas se encuentran inversiones destinadas a modernizar la matriz energética, promover fuentes renovables y potenciar el desarrollo de los biocombustibles. Desde el gobierno provincial consideran que estas iniciativas contribuirán a largo plazo a una reducción sostenida de las emisiones y a un modelo de crecimiento más sustentable.

Con este programa, Santa Fe busca posicionarse como una de las provincias con mayor planificación en materia ambiental, combinando desarrollo económico, innovación tecnológica y estrategias de adaptación frente a los desafíos que plantea el cambio climático.