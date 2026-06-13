Zago endureció sus críticas contra Adorni y advirtió sobre el costo político para el Gobierno

Oscar Zago cuestionó la continuidad de Manuel Adorni en el Gobierno nacional.

El diputado advirtió que el costo político de sostener al funcionario recaerá sobre la administración de Javier Milei.

Las explicaciones brindadas por Adorni fueron consideradas insuficientes por el legislador.

Zago afirmó que las contradicciones del jefe de Gabinete afectaron su credibilidad pública.

El dirigente dejó abierta la posibilidad de acompañar futuros intentos de remoción parlamentaria.

La controversia derivó en un debate más amplio sobre transparencia, ética pública y responsabilidad institucional.

La situación de Manuel Adorni continúa generando repercusiones dentro y fuera del oficialismo. En las últimas horas, el diputado nacional Oscar Zago lanzó fuertes cuestionamientos contra el jefe de Gabinete y advirtió que la permanencia del funcionario podría terminar impactando directamente sobre la imagen y la credibilidad de la administración encabezada por el presidente Javier Milei.

El legislador, que preside el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), sostuvo que las explicaciones brindadas por Adorni respecto de inconsistencias patrimoniales y declaraciones juradas no lograron despejar las dudas existentes. Por el contrario, consideró que la sucesión de aclaraciones y rectificaciones terminó profundizando la controversia y generando un creciente desgaste político para el Gobierno nacional.

Durante una entrevista radial, Zago fue particularmente crítico con la decisión de sostener al funcionario en su cargo en medio de los cuestionamientos. A su entender, si el Ejecutivo decide mantener su respaldo, deberá asumir también las consecuencias políticas derivadas de la situación.

“Si Adorni no se va, es responsabilidad del Gobierno que no actúa”, afirmó el diputado, quien además señaló que existe una contradicción entre los esfuerzos económicos que se les exigen a los ciudadanos y la conducta que se atribuye al jefe de Gabinete.

Las declaraciones del legislador se produjeron luego de que Adorni quedara en el centro del debate público por cuestiones relacionadas con la declaración de activos y la explicación brindada sobre determinados movimientos patrimoniales. La polémica se instaló rápidamente en la agenda política y motivó cuestionamientos provenientes tanto de sectores opositores como de dirigentes que habitualmente respaldan algunas de las iniciativas impulsadas por el Gobierno.

Uno de los aspectos más llamativos de las críticas de Zago fue el tono irónico utilizado para referirse al funcionario. El diputado sostuvo que las sucesivas contradicciones terminaron afectando severamente su credibilidad pública y lo definió como un “mentiroso serial”.

En ese contexto, apeló a una comparación con el célebre personaje de ficción Pinocho para cuestionar la consistencia de las explicaciones ofrecidas por el jefe de Gabinete. Según expresó, las versiones difundidas por Adorni habrían generado más interrogantes que certezas.

Zago también recordó la exposición que el funcionario realizó ante el Congreso y sostuvo que las aclaraciones posteriores entraron en conflicto con afirmaciones efectuadas anteriormente. A su juicio, la situación dejó de ser una simple controversia política para convertirse en un problema de confianza institucional.

“Es error tras error tras error tras error. Es faltarle el respeto a los periodistas y a nosotros que representamos al pueblo”, manifestó.

Las críticas no se limitaron a la conducta del funcionario. El diputado también revisó la posición que había adoptado su bloque frente a los pedidos de remoción impulsados por otros sectores políticos. Si bien inicialmente optaron por no acompañar esas iniciativas para otorgarle al Gobierno un margen de tiempo para aclarar la situación, Zago reconoció que el escenario cambió significativamente durante las últimas semanas.

Aunque admitió que una eventual moción de censura enfrenta importantes obstáculos parlamentarios y requiere mayorías difíciles de reunir, dejó abierta la posibilidad de respaldar futuras iniciativas en esa dirección si la controversia continúa escalando.

El legislador también cuestionó algunas de las explicaciones ofrecidas sobre el origen y hallazgo de determinados activos financieros, considerando que las versiones difundidas carecen de consistencia. Asimismo, expresó reparos respecto de la incorporación de cuestiones familiares dentro de la defensa pública del funcionario.

Más allá del caso puntual, Zago sostuvo que la discusión plantea un debate más amplio sobre la ética pública y la responsabilidad de quienes ocupan cargos de relevancia institucional. Según afirmó, la credibilidad de cualquier programa económico depende en buena medida de la confianza que la ciudadanía deposita en sus funcionarios.

Mientras tanto, las repercusiones continúan creciendo dentro del ámbito político. A las críticas formuladas por Zago se sumaron opiniones de otros dirigentes que cuestionaron la situación y reclamaron mayores explicaciones. En ese contexto, la presión sobre el Gobierno aumenta a medida que la controversia permanece instalada en el centro de la agenda pública.