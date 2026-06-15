La interna peronista en Santa Fe suma tensión y pone en duda el camino hacia la unidad

Aunque gran parte de los sectores del peronismo santafesino mantiene la expectativa de que las diferencias puedan resolverse mediante elecciones primarias de cara a 2027, las disputas entre algunos de sus principales dirigentes continúan profundizándose y abren interrogantes sobre el futuro del espacio.

En el centro de la escena aparecen dos referentes de peso: el exgobernador Omar Perotti y el senador Armando Traferri. La relación entre ambos atraviesa uno de sus momentos más complejos y, según coinciden distintos sectores partidarios, las posibilidades de una convivencia política parecen cada vez más reducidas.

Fuentes cercanas al senador aseguran que Traferri no contempla integrar una misma construcción electoral junto a Perotti, incluso si la definición de candidaturas se produjera mediante una competencia interna. La postura marca un límite claro dentro de un peronismo que busca reorganizarse tras los últimos procesos electorales.

Por el lado del exmandatario provincial, allegados sostienen que existe una percepción de aislamiento dentro de la estructura partidaria. Consideran que ciertos movimientos de la conducción justicialista provincial, encabezada actualmente por Guillermo Cornaglia, podrían terminar empujándolo hacia una alternativa por fuera de los armados tradicionales del partido.

Sin embargo, desde el entorno de Perotti descartan por completo esa posibilidad. Aseguran que el dirigente siempre desarrolló su carrera política dentro del justicialismo y que no evalúa competir al margen de la estructura partidaria.

La situación plantea un desafío para el peronismo santafesino, que deberá encontrar mecanismos para administrar diferencias cada vez más visibles entre sus principales referentes. Mientras algunos dirigentes apuestan a que las PASO puedan convertirse en una herramienta de ordenamiento, otros advierten que las tensiones personales y políticas podrían dificultar cualquier intento de síntesis.

Con el calendario electoral todavía lejano, las negociaciones continúan abiertas. No obstante, la disputa entre dos de las figuras más influyentes del peronismo provincial ya se proyecta como uno de los principales factores que condicionarán la estrategia del espacio rumbo a 2027.